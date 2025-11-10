Страдате от мигрена? Причината може да се крие в начина, по който дъвчете

Чувствате ли пулсиране в слепоочията си и всяко странично движение на погледа ви замайва? Първата ви мисъл е за мигрена. Причината обаче може да се крие другаде. Темпоромандибуларната става, тази малка точка на въртене, свързваща черепа с долната челюстна кост, вероятно е виновникът. Когато тя функционира неправилно, цялата дъвкателна система е нарушена.

Снимка: iStock

Причина за изтощителното главоболие

Мащабен мета-анализ, проведен от Медицинския университет в Люблин, Полша, оценява 74 проучвания, проведени по целия свят с повече от 170 000 участници. Резултатът: до 30% от възрастните може да са засегнати от дисфункция на темпоромандибуларната става (ТМС). „Тази висока цифра се обяснява с анатомичната и функционална сложност на темпоромандибуларните стави “, подчертава Ралф Бюргерс, клиничен директор в Центъра за дентална, орална и лицево-челюстна медицина в Университета в Гьотинген, Германия.

Снимка: iStock

Свързани от долната челюст, ставите са постоянно подложени на механично натоварване. „Използваме дъвкателния апарат не само за да дъвчем и преглъщаме, но и за да говорим, дишаме и да изразяваме емоциите си. Да не говорим за бруксизма, който се състои в скърцане със зъби, без всъщност да има какво да се дъвче. Това генерира много стрес, което може да доведе до тези нарушения “, обяснява изследователят пред "Ди Велт". Друго поразително откритие: жените са два пъти по-склонни да бъдат засегнати от мъжете. Причината се крие в по-гъвкавата им съединителна тъкан. „Следователно жените са по-подвижни в темпоромандибуларната става, често дори хипермобилни“, обяснява зъболекарката Ингрид Пероз. Екип от бразилски изследователи наблюдава намаляване на болката след менопаузата, тъй като естрогенът – хормони, свързани с чувствителността към болка – намалява по това време.

Разпознаването на изтощително главоболие често е медицинска загадка. Симптомите – повтарящи се главоболия, усещане за буца в гърлото, болка в лицето – лесно се объркват с тези на мигрена или УНГ проблем. След като бъде поставена диагноза обаче, съществуват лечения , които обикновено са много прости. Всичко започва с осъзнаването. Много хора имат навика да дъвчат непрекъснато, без да го осъзнават. „ Веднага щом пациентите осъзнаят това и спрат да го правят, болката в челюстта им често изчезва “, съобщава зъболекарят . Проследяването с физиотерапевт може да облекчи мускулното напрежение в челюстта, докато консултацията с логопед може да коригира преглъщането или стойката на езика.

Снимка: iStock

Няколко прости ежедневни действия могат да бъдат достатъчни, за да променят ситуацията. Зъболекарят Хамди Кент например съветва да се спи по гръб. Гравитацията дърпа долната челюст надолу, намалявайки контакта между зъбите. Важно е също да избягвате кръстосването на краката, докато седите, навик, който кара напрежението да се пренася от таза нагоре към челюстта. Кажете сбогом на дъвката, която само допълнително натоварва дъвкателните мускули. А какво ще кажете за нощната предпазна кърпа? Тя си остава ценен инструмент: разпределя натиска, предпазва зъбите и нежно възстановява мускулната координация. „Знаем, че тя променя обратната връзка към мозъка и подобрява координацията на мускулната работа “ , добавя Ингрид Пероз.

Снимка: iStock

Ако болката продължава въпреки всичко, операцията остава последна мярка. Лекарите могат да извършат минимално инвазивна процедура като артроскопия, която им позволява да премахнат сраствания или клетъчни остатъци и да изгладят ставните повърхности. Експертите обаче предупреждават, че този вид операция се разглежда само като последна мярка, пишат от БГНЕС.

