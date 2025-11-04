Опасност: Добавка за безсъние уврежда сърцето

Напрегнатият начин на живот, епидемията от депресия, смяната на сезоните и времето, както и много други фактори влошават качеството на съня и дори пречат на милиони хора по света да заспят. В търсене на начин за справяне на проблема мнозина приемат, на пръв поглед, безобидната добавка мелатонин. Оказва се, че тя съвсем не е толкова безобидна, колкото се предполага, показват данни на фондацията United Health Foundation. Но ново предварително проучване, публикувано от Американската сърдечна асоциация, предупреждава, че дългосрочната употреба на мелатонин може да увеличи риска от сърдечна недостатъчност.

Изследването

Изследването, което ще бъде представено на конференцията на Американската сърдечна асоциация този уикенд, анализира данни от петгодишен период, обхващащи над 130 000 души с безсъние, и установява връзка между употребата на мелатонин и повишен риск от сърдечна недостатъчност или смърт. Мелатонинът е хормон, който регулира съня, като производството му в мозъка се увеличава при тъмнина и намалява при светлина. Той се предлага свободно като хранителна добавка, най-често под формата на таблетки или капсули.

"Лошият сън разрушава метаболизма ни. Това има множество вредни ефекти не само върху сърдечно-съдовото, но и върху метаболитното здраве. Това е тема, за която трябва да се говори", казва д-р Бренда Мендисабал, директор на отделението по превантивна кардиология в Детската болница към UPMC в Питсбърг и председател на борда на Американската сърдечна асоциация за района на Питсбърг. ""

Изследването се фокусира върху възрастни с диагноза безсъние със средна възраст от 55,7 години. Сред 130 828 участници, около половината — 65 414 души — са получавали мелатонин по лекарско предписание и са съобщили, че го използват поне една година, показват данните на Американската сърдечна асоциация.

Безопасен?

"Мелатонинът се възприема широко като безопасен и "естествен" начин за подобряване на съня, затова беше изненадващо да видим толкова последователно и значително увеличение на сериозните здравни рискове, дори след като бяха отчетени други фактори," казва д-р Екенедиличукву Ннади, водещ автор на изследването и главен ординатор по вътрешни болести в SUNY Downstate/Kings County Primary Care в Бруклин, Ню Йорк.

Ннади уточнява, че проучването не доказва "пряка причинно-следствена връзка", но установява, че възрастни с безсъние, които приемат мелатонин една година или повече, имат около 90% по-висок риск от сърдечна недостатъчност в сравнение с тези, които не го използват. Данните не съдържат информация за дозировката на мелатонина, тъй като тези данни не са били систематично записвани в медицинските досиета, добавя Ннади.

Американската сърдечна асоциация също установява, че участниците, приемащи мелатонин, са почти 3,5 пъти по-склонни да бъдат хоспитализирани поради сърдечна недостатъчност и почти два пъти по-склонни да починат от каквато и да е причина в сравнение с тези, които не го приемат.

По-слаба регулация

В Съединените щати мелатонинът се счита за хранителна добавка, което означава, че е подложен на по-слаби регулаторни изисквания от страна на Агенцията по храните и лекарствата (FDA), отколкото лекарствата с рецепта или без рецепта. В редица други държави, включително Обединеното кралство, мелатонинът се отпуска само с рецепта и се класифицира като лекарствен продукт, съобщава Националният център за допълващо и интегративно здраве, предаде БГНЕС.

Хигиена на съня

Мендисабал от Детската болница към UPMC споделя, че все още не е прочела пълното проучване, но изтъква естествени методи за подобряване на хигиената на съня, които помагат човек да се събужда отпочинал и енергичен. Сред тях са консумация на шамфъстък, който повишава нивата на мелатонин, избягване на екрани в спалнята и практикуване на техники за осъзнатост и дълбоко дишане.

"Не обръщаме достатъчно внимание на хигиената на съня," казва тя. "Човек, който е спал добре, се събужда освежен и готов да посрещне деня."

Снимки: iStock