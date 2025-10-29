Сутрешният секс - тайната за получаване на повишение и увеличение на заплатата

Алармата ви звъни. Натискате бутона за дрямка. След това правите нещо малко по-продуктивно. Според ново проучване на ZipHealth, сутрешният секс може би е единственият работен трик, който наистина се отплаща, като повишава производителността и може да подобри представянето в кариерата.

Учените са анкетирали 1000 американски работници на пълен работен ден и са установили, че тези, които правят секс преди да отидат в офиса, съобщават за по-висока производителност, мотивация и фокус от останалите. 71% казват, че се чувстват по-продуктивни, 70% казват, че са изпълнили повече задачи, а над половината признават, че се чувстват по-щастливи и по-уверени. Сутрешният секс изглежда прави повече за кариерата, отколкото всяко корпоративни трикове.

Един на всеки петима участници казва, че е получил повишение или повишение в рамките на една година. Изследователите отбелязват, че ефектът е особено силен сред ръководителите и собствениците на бизнес.

Участниците в проучването също така твърдят, че сутрешният секс повдига настроението им по-добре от кафето: 35% го избират пред сутрешната си чаша, а една четвърт признават, че закъсняват за работа заради него.

Учените отдават ефекта на ендорфините, които намаляват стреса и подобряват фокуса.