Съкровища и „реки“ от живак: Какво крие гробницата на първия китайски император

Повече от 2200 години гробницата на първия китайски император Цин Шъ Хуан остава недокосната под огромна земна могила в китайската провинция Шанси. Археолозите все още не са отворили централната гробна камера, но проучванията на комплекса и историческите записи вече показват какво може да се крие вътре. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Гробницата на първия китайски император

Цин Шъ Хуан Ди обединява Китай през 221 г. пр.н.е. и нарежда създаването на огромен подземен комплекс, който ще се превърне в неговата империя в отвъдния живот.

Според древни описания, мавзолеят може да е съдържал миниатюрни копия на дворци, скъпоценни бижута и сложна система от водни пътища. Най-известната легенда твърди, че подземният свят на императора е пресъздавал географията на Китай, като реките и моретата са представени от потоци от течен живак.

Изследователите са открили косвени доказателства, че тази история може да има реални корени. Анализът на почвата около мавзолея разкрива необичайно високи концентрации на живак, доста над естествените нива.

Древните текстове описват и сложна система за защита на гробната камера. Според легендата, неканените гости са били посрещани с автоматични арбалети, а някои проходи може да са били проектирани така, че да се срутят и да блокират достъпа.

Ако описанието за живачните реки е вярно, това представлява друг сериозен проблем за археолозите. Живакът и неговите пари са токсични, така че отварянето на централната камера би могло да представлява опасност за изследователите. В същото време някои от детайлите, описани в древни източници, остават непотвърдени, тъй като самата гробна камера все още не е отворена.

През 1974 г. близо до мавзолея е открит един от най-известните археологически обекти в света - Теракотената армия. Част от него са приблизително 8000 фигури на войници в реален размер, създадени, за да защитават императора в отвъдния живот. Археолозите са открили и стотици коне и колесници редом с тях.

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Уникалността на обекта се крие и във високото ниво на изпълнение. Фигурите се отличават с индивидуални черти на лицето, детайлна изработка на доспехи и оръжия. Някои бронзови върхове и други елементи от оръжията са запазили остротата си след повече от две хиляди години под земята.

Защо гробницата не се отваря? Основната причина за предпазливост е рискът от непоправимо увреждане на това, което е било съхранявано под земята в продължение на над две хилядолетия.

След излагане на въздух, някои от ярко боядисаните теракотени фигури на войници са загубили цветовете си за много кратко време. Учените се опасяват, че подобен процес може да се случи и с артефактите в основната камера.

Допълнителен фактор е евентуалното замърсяване с живак. Поради това, изследователите в момента предпочитат неинвазивни методи - по-специално, георадар и други технологии, които позволяват изучаване на структурата на мавзолея без отваряне на гробицата.