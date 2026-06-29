Тревожно: Опасни частици са открити в телата на таралежите

Изследователи откриха микропластмаси в изпражненията на таралежите – те се опитаха да определят източника на тези опасни частици и резултатът се оказа изключително тревожен.

Откритието на учените в телата на таралежите

През 2021 г. учени събраха 189 проби от таралежови изпражнения от частни градини и рехабилитационни центрове в цяла Великобритания. Резултатите показаха, че микропластмаси са налични в 19% от пробите. Въпреки факта, че таралежите официално са вписани в списъка на застрашените видове, никой не е знаел, че таралежите поглъщат микропластмаси, пише Science Alert.

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В новото проучване учените се фокусираха върху това да установят произхода на тази микропластмаса и изследваха диетата на животните. Известно е, че европейските таралежи се хранят с безгръбначни, включително бръмбари, охлюви, голи охлюви, земни червеи, гъсеници и мокрици. Учените анализираха хиляди проби от безгръбначни и почва от 51 места в Съсекс, Великобритания.

Резултатите показват, че микропластмасите са широко разпространени в редица животински видове и типове терен. Учените са анализирали храната, с която се хранят европейските таралежи в рехабилитационни центрове и в стопанства – резултатите открили микропластмаси. По този начин учените открили, че храната, консумирана от хората, е основната причина, поради която европейските таралежи посещават стопанствата. Много таралежи дори се пристрастяват към нея, особено през есента и зимата.

Трябва да се отбележи, че храната, използвана за таралежи, често е храна за котки, кучета или таралежи. Учените са анализирали 38 марки за тестване в различни ценови категории. Резултатите показват, че микропластмаси са открити в 29 от 38-те тествани храни за домашни любимци.

Интересното е, че сухата храна съдържа повече пластмаса на грам, но животните обикновено ядат много по-големи порции мокра храна. В резултат на това мократа храна може да доведе до по-висок общ прием на микропластмаси. Резултатите са още по-тревожни, защото в храната за домашни любимци са открити повече микропластмаси, отколкото в човешката храна.

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Интересни факти за таралежите

Интересен факт №1: Таралежите са се появили на Земята преди около 15 милиона години.

Интересен факт №2: Средностатистическият таралеж има приблизително 10 000 бодли, които се сменят на всеки три години. Бодлите на таралежа растат дълго време, около година - подмяната им става постепенно.

Интересен факт №3: Таралежите имат 36 зъба, които, подобно на хората, могат да паднат в напреднала възраст.

Интересен факт №4: Таралежите зимуват в продължение на 128 дни. Докато спят, телесната им температура пада до 2 градуса по Целзий (обикновено е 34 градуса по Целзий). Хиберниращите таралежи дишат значително по-бавно: максимум 8 вдишвания в минута, в сравнение с типичните 40-50. Будният таралеж е ходещо въплъщение на глада, така че прекарва няколко дни в търсене единствено на храна.

Интересен факт №5: Повечето видове таралежи имат опашка. Тя обаче е много къса – само 3 см, така че не се вижда под бодлите им.

Интересен факт №6: Въпреки че таралежите могат да различават цветовете, те по природа са донякъде слепи. Те обаче имат много остър слух и остро обоняние.

Интересен факт №7: Дългоухите таралежи се различават от своите събратя таралежи по това, че изключително неохотно се свиват на кълбо, когато са застрашени. Този вид таралеж тича много бързо, което затруднява настигането им от сухоземните хищници. Ако враг настигне дългоух таралеж, животното скача и се опитва да го ужили в чувствителни зони.

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