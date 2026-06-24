Искате да сте по-щастливи на работа? Решението отнема само 5 минути

Независимо дали отговаряме на имейли или участваме във видеоконференции, голяма част от офисния живот се върти около това да седим на стол. Но този навик вреди на здравето ни. Продължителното седене може да повиши риска от наднормено тегло, както и от развитие на сърдечни заболявания и диабет тип 2, твърдят експертите. Въпреки че знаем, че почивките от екраните са полезни, по-малко ясно е колко често трябва да ставаме и да се раздвижваме, като същевременно останем продуктивни на работа.

Ново проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine, установи, че петминутни почивки – или „двигателни закуски“ – на всеки час са най-добрият и най-реалистичен начин за подобряване на благосъстоянието, без загуба на ефективност.

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Повишаване на продуктивността, настроението и бдителността

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Водещият изследовател Кийт Диас заяви пред „Би Би Си Нюз“, че повечето възрастни вече прекарват три четвърти от будния си ден в седнало положение.

Според него общият съвет „седете по-малко и се движете повече“ е правилен, но хората трябва да знаят каква е „дозата“.

„Добрата новина е, че петминутна разходка на всеки час е достатъчна, за да подобри настроението и да намали умората. Хората сметнаха това за реалистично и постижимо“, каза Диас.

Проучването на Колумбийския университет обхваща над 11 000 служители в САЩ – повечето от тях работещи в офис и с работни смени от осем до девет часа.

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През първата седмица те следвали обичайната си рутина и попълвали ежедневни анкети за умора, настроение и работно представяне.

През следващите две седмици им било казано да правят петминутни разходки на работа – на всеки 30 минути, на всеки час или на всеки два часа – и да попълват подобни анкети.

Разходка на всеки половин час била полезна за настроението и намаляване на умората, но нарушавала работния процес. Разходка на всеки два часа била по-добра от липса на движение, но изследователите установили, че петминутна разходка на всеки час води до най-голямото и най-реалистично подобрение в продуктивността, настроението и бдителността.

Седенето с часове може да е труден навик за отказване, каза Диас, като много от служителите в проучването се притеснявали какво ще си помислят шефовете или колегите им за техните почивки.

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„Въпреки че може да изглежда контраинтуитивно, почивките за движение всъщност могат да подобрят работното представяне. Те могат да подобрят изпълнителните функции, вниманието и паметта. И помагат на хората да се чувстват по-спокойни и освежени“, обясни той.

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Ходенето е евтино и не означава непременно прекъсване на работата, настоя Диас, като посочи срещите по време на разходка или разхождането по време на телефонни разговори – било то навън или из офиса.

Емили Макграт, старша медицинска сестра по кардиология в Британската сърдечна фондация, приветства резултатите от проучването, като заяви, че „простото включване на физическа активност може да подобри цялостното здраве“.

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Тя обаче предупреди, че „проучването се основава на данни, предоставени от самите участници, и е краткосрочно, така че са необходими по-дългосрочни изследвания, за да се потвърди неговото въздействие върху здравето на сърцето“.

Източник: БГНЕС