Археолози откриха изгубената „Книга на мъртвите“, заровена в египетско гробище

Древните египтяни са изграждали гробници за среща с отвъдния живот с изключителна отговорност. Те са създавали канопи за запазване на органи, амулети за защита, фигурки ушабти, които представят работата в отвъдния живот, както и погребални папируси, съдържащи заклинания от това, което съвременните учени наричат ​​„Книгата на мъртвите“, съобщава изданието Popular Mechanics.

Откритието на археолозите

В района Ал-Гураифа в централен Египет археолози са открили един такъв сложен погребален пейзаж: гробище от Новото царство с издълбани в скали гробници, мумии, амулети, статуи, канопи и дълъг папирус, съдържащ глави или заклинания от традицията „Книга на мъртвите“.

Египетските власти нарекоха свитъка първият пълен папирус, открит в района на Ал-Гураифа, и заявиха, че е в добро състояние. Мустафа Вазири, генерален секретар на Върховния съвет по антики на Египет, потвърди това в първоначалното изявление на министерството.

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Интересното е, че гробището датира от Новото царство, около 1550–1070 г. пр.н.е., а по-голямата площ на разкопките не е била история на нито една находка. Съвременни източници описват множество скални гробници и посочват имената на няколко личности, свързани с погребалния пейзаж, включително Нани или Нани, Та-де-Иса или Таджи Ист и Джехути-Мес. Папирусът продължава да привлича най-голямо внимание, отчасти защото се съобщава, че е бил намерен в погребален контекст, и отчасти защото дългите, добре запазени ръкописи на Книгата на мъртвите са рядкост.

Докладите описват дължината на папируса като приблизително 13-18 метра.

Лара Вайс, генерален директор на музея „Рьомер-Пелизаус“ в Германия, казва: „Ако е толкова дълго и добре запазено, тогава със сигурност е забележителна и интересна находка.“

Фой Скалф, египтолог от Чикагския университет, заяви, че намирането на копие в гробницата, където първоначално е било погребано, е „много рядко“, въпреки че без снимки и официално описание на текста е трудно да се потвърдят подробностите за находката.

Отбелязва се, че книгата, по-правилно преведена като „Книгата за излизане през деня“, е играла ключова роля в древноегипетската култура. Всички копия на текста предоставят на изследователите представа за древноегипетската религия и вярвания за задгробния живот, според Американския изследователски център в Египет.

„Книгата на мъртвите разкрива централни аспекти на древноегипетската система от вярвания и, както в много области на египтологията, нашите теории непрекъснато се променят, развиват и адаптират с всеки нов превод на този текст“, пишат учените.

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Египетските власти по-рано заявиха, че се очаква папирусът да бъде изложен в Големия египетски музей. Египетското министерство на туризма и антиките съобщава, че музеят в момента работи в тестов режим, а официалното му откриване е насрочено за 3 юли 2026 г.

Интересното е, че папирусът е бил само един експонат в пренаселеното гробище. Съвременните сведения описват каменни и дървени ковчези, мумии, канопични съдове, хиляди амулети и над 25 000 фигурки ушабти - малки погребални статуи, предназначени да помагат на починалия в отвъдния живот. Един от най-забележителните експонати е гравираният и изрисуван ковчег на Та-де-Иса, описана като дъщеря на Ерет Хару, върховния жрец на Джехути в Ал-Ашмунин. Наблизо са били разположени дървени кутии, съдържащи нейните канопични съдове, пълен комплект фигурки ушабти и фигурка на Птах-Сокар, погребално божество.

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