Учени откриха най-старите животински следи на Земята в скалите - те са на почти 900 милиона години

Изследователи са открили структури в древни скални образувания в Северозападните територии на Канада, които може би са най-старите известни животински следи. Възрастта им се оценява на приблизително 890 милиона години и пренаписва историята за появата на животните на нашата планета, според Daily Galaxy.

Най-старите животински следи

Микроскопични структури, образувани в древни морски среди, са открити в северозападна Канада, което помага за запазването на евентуални следи от живот, според проучване, публикувано в списание Nature. При анализ на тънки участъци от скалата, учените открили сложни мрежи от органични, нишковидни структури. Формата им много наподобява вътрешния скелет на съвременните гъби, едни от най-простите многоклетъчни организми.

Според немския учен Йоахим Райтнер от университета в Гьотинген, подобни структури са характерни за гъбите и не се срещат при други организми. Въпреки че той не е участвал в изследването, неговата оценка потвърждава откритията на авторите.

Същевременно самите изследователи подчертават, че откритието изисква допълнително потвърждение, тъй като интерпретацията на подобни открития винаги предизвиква научни дебати.

Ако резултатите бъдат потвърдени, това ще означава, че животните са се появили на Земята значително по-рано, отколкото се смяташе досега. Преди това най-старите безспорни фосили на гъби датираха отпреди приблизително 540 милиона години (камбрийският период), пише изданието.

Новото откритие може да затвори празнината от приблизително 350 милиона години между вкаменелостите и генетичните оценки. Преди това, така наречените молекулярни изследвания предполагаха, че първите животни може да са се появили преди близо 1 милиард години, но нямаше преки доказателства.

Според биолога Пако Карденас от университета в Упсала, подобни открития биха могли значително да задълбочат разбирането ни за ранната еволюция на животните.

Друг важен аспект на откритието са условията, при които тези организми биха могли да съществуват. Преди близо 900 милиона години нивата на кислород в атмосферата и океаните са били значително по-ниски от днес.

Преди се смяташе, че сложният живот не би могъл да еволюира в такива условия. Съвременните гъби обаче могат да оцелеят при много ниски нива на кислород, което поставя под съмнение тази теория. Това означава, че първите животни може да са били по-издръжливи и адаптирани към екстремни условия, отколкото учените са предполагали преди.

Защо подобни находки са рядкост?

Изследователите обясняват, че ранните животни не са имали твърди скелети и следователно на практика не са оставили фосилни следи. Това прави намирането на преки доказателства за тяхното съществуване изключително трудно.

Откритите структури може да са част от това, което е известно като „изгубена история“ – период, когато животът едва е започвал да се усложнява и е оставял след себе си много слаби следи.

Освен това, изследователският обект е изключително труднодостъпен: до него може да се стигне само с хеликоптер, което обяснява и защо подобни открития не са правени преди.

Какво следва?

Учените в момента продължават изследванията си, за да потвърдят окончателно естеството на откритите структури. Ако хипотезата за древната гъба бъде потвърдена, това ще бъде едно от най-важните открития в изучаването на произхода на животинския живот на Земята.

Подобно откритие би могло не само да промени времевата рамка за появата на животните, но и да предостави нови прозрения за това как сложният живот се е появил на нашата планета, пише изданието.

Снимката е илюстративна