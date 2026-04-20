Европейски рекорд и дъжд от медали за България: Иван Димов спечели сребро при мъжете на Европейското по вдигане на тежести в Грузия

Иван Димов направи невероятно представяне на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Той изравни европейския рекорд на първото движение в категорията до 65 килограма, като изхвърли 145 килограма и взе златния медал в движението. След това той взе сребърен в категорията си в двубоя, като на второто движение изтласка 177 килограма за общо 322 килограма.

Златният медал е второто такова отличие за България в рамките само на няколко часа, след като Ангел Русев стана европейски шампион за шести пореден път в категорията до 60 килограма. В първото движение Иван Димов беше над всички, като изравни европейския рекорд в категорията до 65 килограма. Той изтласка впечатляващите 145 килограма и взе златния медал. Другият български тежкоатлет в тази категория - Здравко Пеловски, завърши на 7-мо място, като изхвърли 124 килограма.

Във второто движение Здравко Пеловски изхвърли 155 килограма за бщо 279, което му осигури х място във второто движение и х място в двубоя. Иван Димов започна изхвърлянето от 166 килограма, които вдигна без проблем. Вторият му опит беше на 172 килограма, като и с него Димов се справи. Но при третия опит, на 177 килограма, той изпусна щангата още преди обръщането, като се хвана за задната част на бедрото. Добрата новина е, че той сам слезе от подиума. Така със 177 килограма в изхвърлянето и 322 килограма в двубоя, Димов взе сребърен медал.

