Ново откритие в Египет: Археолози откриха изгубен град от византийската епоха

Византийски град, изгубен от векове, е открит в западната пустиня на Египет. Оказва се обаче, че градът е добре запазен и може да бъде потенциална туристическа дестинация, съобщава CNN.

Ново откритие в Египет

Министерството на туризма и антиките заяви, че откритието в провинция Нова долина в Западната пустиня разкрива подробности за ежедневието, градското развитие и икономическата дейност в оазиса Дахла през IV век, когато Египет е бил част от Византийската империя. Откритието разкрива блокове от улици и площади, които образуват открити площади и обществени пространства.

В началото на селището, с изглед към главните му улици, се извисява базилика, построена в средата на IV век. Наблизо се намират останките от две наблюдателни кули, които са пазели покрайнините. Разкрити са също силно укрепени съоръжения с дебели отбранителни стени и множество къщи, състоящи се от приемни зали и сводести покриви.

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Сред тях е къщата Тису, идентифицирана като дом на църковен дякон. Тя датира от втората половина на IV век. Археолозите смятат, че е служила като домашна църква преди построяването на градската базилика.

Археолозите открили също фурни за хляб, кухненски прибори и каменни инструменти за смилане, които вероятно са били използвани за приготвяне на храна. Освен това са открити добре запазени бронзови монети с портрети на византийски императори, латински надписи и християнски символи, както и група златни монети, датиращи от управлението на римския император Констанций II, управлявал от 337 до 361 г.

Археолозите откриха и приблизително 200 керамични фрагмента, които вероятно са били използвани като плочки за писане. Тези фрагменти, известни като октраки, носят надписи, описващи търговски сделки, кореспонденция и други подробности от ежедневието.

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Освен това, археолозите откриха 18 древни гробници в археологическия обект Марина ел-Аламейн, разположен на около 100 километра западно от средиземноморския град Александрия. Разкопките разкриха 11 скални гробници със средна дълбочина 8 метра и седем надземни варовикови гробници. Това довежда общия брой на откритите на това място гробници до 48.

Според съобщенията, археолозите са открили на мястото глинени съдове, амфори, лампи, чинии, олтари и варовикови купи, както и 2,5-метров гранитен саркофаг, който в момента се проучва.

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Дървените саркофази и ленените превръзки са били унищожени от наводнения, но сред руините фигурки и украшения са издържали проверката на времето.

Археолозите открили и две медни огледала, едното от които било украсено с дръжка във формата на лотос, а другото имало изображение на Хатор, почитаната египетска богиня на небето, жените, плодородието и любовта.

„Откриването на първата гробница от Средното царство в некропола Южен Асасиф променя историята му, като включва Южен Асасиф в по-големия некропол от Средното царство в Тива“, обясни американската археоложка Катрин Блейкни.

„Това значимо откритие промени разбирането ни за миналото на Южен Асасиф. Преди се смяташе, че погребения са се извършвали само по време на 18-та, 22-ра, 25-та и 26-та династия на Древен Египет, които са продължили от 1550 до 525 г. пр.н.е.“, добавя археологът.

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