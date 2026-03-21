Забележително: Учени направиха първа стъпка към безсмъртие?

Оставете „Пришълецът“, защото науката може би прави още една малка крачка към криосъня в реалния живот. С откритие, което звучи като извадено направо от филм на Ридли Скот, изследователи в Германия са успели да замразят мозъчна тъкан до ултраниски температури и да я съживят, като ключовите признаци на живот все още са били налице, включително активността, свързана с ученето и паметта.

Постижението, описано подробно в ново проучване, публикувано в списанието „Proceedings of the National Academy of Sciences“, предполага, че един ден учените може да са в състояние да поставят мозъчна тъкан - или дори цели органи - в дълбоко замръзване и по-късно да ги съживят, без да разрушават деликатните вериги, които ги карат да функционират, съобщи Nature.com.

Още: Откриха най-старите известни записи на песен на кит – ключ към мистерията на общуването (ВИДЕО)

Най-голямото предизвикателство

Именно това отдавна е било препъникамъкът. Когато биологичната тъкан се замразява по старомодния начин, водата вътре в клетките кристализира в остри ледени парчета, които разкъсват мембраните и прекъсват микроскопичните връзки между невроните. В мозъка тези връзки са всичко — инфраструктурата, стояща зад мисълта, паметта и съзнанието.

За да избегнат тази ледена смъртоносна спирала, невролозите от Университета в Ерланген-Нюрнберг използвали техника, известна като витрификация - метод за бързо охлаждане, който превръща течността в състояние, подобно на стъкло, преди да се образуват ледени кристали.

Вместо да замръзне в твърд лед, тъканта се превръща в нещо, по-близко до молекулярно стъкло. Химичната активност по същество спира на място.

First step toward immortality? A mouse brain “revived” after deep freezing



German scientists managed to restore brain activity in a mouse after freezing it to extreme temperatures.



The tissue was preserved without ice formation — in a glass-like state — and then slowly thawed.… pic.twitter.com/RjBdGqPjF1 — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

За своя експеримент изследователите замразяват мигновено тънки резени от мозъчна тъкан на мишка, съдържащи хипокампуса - областта, която е от решаващо значение за ученето и паметта, като ги потапят в течен азот при ледената температура от −196 °C. След това пробите остават в това стъклено състояние на дълбоко замразяване за период от 10 минути до една седмица.

Още: Какво се е случило с водата на Марс: Учените имат нова теория

Истинският момент на истината настъпва по време на размразяването. Учените внимателно претоплят тъканта със светкавична скорост, докато изплакват химичния „антифриз“, използван по време на замразяването - деликатен баланс, предназначен да предотврати набъбването, напукването или спукването на клетките.

Феноменалното откритие

Когато съживените мозъчни резени били поставени под микроскоп, екипът видял нещо забележително - микроскопичните структури, свързващи невроните, а именно синапсите, изглеждали непокътнати.

Малките енергийни генератори на клетките, митохондриите, все още работели.

Още: Откриха най-ранното известно пещерно изкуство в света

И когато изследователите стимулирали невроните с миниатюрни електрически импулси, те отговорили, обобщава The New York Post.

Всъщност мозъчните вериги все още показвали дългосрочна потенциализация - ключов биологичен процес, който укрепва синаптичните връзки и е в основата на ученето и паметта.

Резултатите сочат, че части от функционалната мрежа на мозъка са оцелели след дълбокото замразяване. „Ако мозъчната функция е нововъзникващо свойство на неговата физическа структура, как можем да я възстановим след пълно изключване?“, пита Александър Джерман, невролог в Университета в Ерланген-Нюрнберг и водещ автор на проучването.

Екипът експериментира и със съхранението на целия мозък на мишка - задача, която е значително по-сложна поради защитната кръвно-мозъчна бариера, която не позволява на големи молекули да проникнат в тъканта.

Още: Колкото бучка захар: Откриха нов вид животно (СНИМКА)

Чрез многократно циркулиране на криопротективни химикали през кръвоносните съдове на мозъка изследователите успяват да разпределят защитните съединения по-равномерно и да предотвратят катастрофално набъбване или дехидратация.

Снимка: Getty Images

Има още много работа

Все пак работата все още е в ранен етап. Възстановените мозъчни срезове останали жизнеспособни само за няколко часа - естествено ограничение, след като тъканта е извадена от жив организъм. А проучването не се е опитало да възстанови цяло животно, или да провери дали спомените са оцелели след ледената пауза.

„Този вид напредък е това, което постепенно превръща научната фантастика в научна възможност“, заяви пред Nature.com Митриунджай Котари - машинен инженер, който изучава криобиология. Но той предупреди, че практическото приложение все още е далеч, като отбеляза, че съхранението на големи органи – да не говорим за цели тела – все още е „далеч отвъд възможностите на проучването“.

Още: Учени създадоха система за превръщане на отпадъчен въглероден диоксид в полезни химикали

Засега най-реалистичната полза от технологията може да се крие в медицината, а не в космическите пътувания.

Ако учените успеят безопасно да „замразят“ мозъчна тъкан, без да я унищожат, лекарите може един ден да успеят да забавят или спрат увреждането при тежки травми, инсулти или определени заболявания, спечелвайки ценно време за лечение. Това би могло също да отвори вратата към дългосрочно съхранение на органи за трансплантация, което потенциално би облекчило хроничния недостиг.

Още: Откриха най-ранните доказателства за използване на огън от хора