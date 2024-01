Земетресението на 1 януари в Япония измести бреговата ивица (СНИМКИ)

Земетресение с магнитуд 7,6 удари Япония на 1 януари около 2:10 сутринта EST (7:10 GMT, или 4:10 ч. местно време в Япония), което накара жителите да евакуират засегнатите крайбрежни райони. Оказва се, че последните са претърпели значително повдигане. Сателитни изображения на района преди и след земетресението показват, че интензивното издигане е разширило бреговата линия с до 250 метра, което е повече от дължината на две игрища за американски футбол, пише Space.com.

Изображения на японския полуостров Ното, споделени в X от Nahel Belgherze, показват крайбрежни зони, където морското дъно се е издигнало над водата, създавайки новооткрити плажове. Снимките улавят промените в бреговата ивица, след като земетресението и цунамито вече са утихнали, оставяйки някои пристанища напълно сухи и недостъпни за лодки.

