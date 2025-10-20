Тръгнал да разследва убийството в мола в София: Криминалист помля кола, жертвите казват, че е бил пиян

Тежка катастрофа, предизвикана от служител на "Криминална полиция", е станала снощи, 19 октомври, около 22:30 часа на Софийско шосе в Перник. Потърпевшата жена, Елизабет Толумска, разказа в детайли пред Actualno.com за ужасяващия инцидент, при който, по думите ѝ, видимо пиян полицай се е врязал в автомобила им, след което е отказал всички тестове за алкохол.

Шокиращото в случая е, че според разказа на жената, униформените, пристигнали на място, са потвърдили, че виновният водач е техен колега от столичната "Криминална полиция". Нещо повече, той е пътувал по спешност към София, за да разследва случая с убийството на дете в столичния мол.

Ходът на инцидента: Удар, завъртане и неадекватен шофьор

Елизабет и нейният приятел са пътували към София, движейки се с около 40 км/ч, когато усещат "силен удар", разказва тя. "Видях колата как лети към нас. Той ни удари в задната част на колата, нашата кола се завъртя и всъщност той така спря", уточнява тя. По думите ѝ, преди да се удари в тях, другият автомобил първо е самокатастрофирал, удряйки се в мантинела на съседен път, след което е изхвърчал и се е озовал в тяхното платно.

Веднага след сблъсъка Елизабет излиза от колата и отива до другия шофьор. "Попитах го дали е добре, дали е жив. Той беше неадекватен, изобщо не ми отговори. Гледаше в една точка и не говореше", споделя тя.

"Аз съм колега, няма нужда от полиция"

Елизабет категорично твърди, че от шофьора се е носела силна миризма на алкохол. Когато нейният приятел казва, че ще извика полиция, реакцията на мъжа е била: "Каза, че е колега. Когато приятелят ми каза: "Извикай полиция", той отвърна: "Аз съм колега, няма проблем, няма нужда да се вика полиция, нищо не е станало".

Въпреки това, пострадалите се обаждат на телефон 112. Пристигналите на място полицаи веднага предлагат дрегер. "Аз духнах, пробата ми показа нула. Той отказа да направи тест за алкохол. Поканиха го още веднъж, той отново отказа. След това отказа и в болницата кръвен тест", разказва Елизабет. Според нея, дежурният екип си е свършил работата коректно.

По-късно на мястото на катастрофата пристига и началник на виновния шофьор, който потвърждава, че той е служител на "Криминална полиция" в София. Самият той е заявил пред пострадалите: "Викат ме по спешност на работа", като от други разговори на място става ясно, че е пътувал към случая с убития младеж в мола - ОЩЕ: Война на банди в мола: 15-годишен наръган, лекари се борят за живота му

Страх от прикриване и търсене на справедливост

Елизабет е откарана с линейка в болница, където е прегледана. "Чувствах се много зле. Повръщах, виеше ми се свят, имах затруднено дишане. Рентгенът установи, че нямам счупвания, но това не означава, че няма щети от инцидента", споделя тя. Емоционалният шок е огромен: "Аз си мислех, че умираме и че това е последният ни момент".

Семейството е дало показания, но се притеснява, че случаят може да бъде прикрит. "Абсолютно смятам, че може да бъде прикрито, тъй като не се дава гласност, че той е в системата на МВР. И е човек, който трябва да бъде за пример и да ни пази, а не да ни убива по пътищата пиян", казва Елизабет.

Тя е възмутена и от поведението на полицая след инцидента. Докато дежурният полицай му е показвал схемата на ПТП-то, думите му са били: "Е, ти ще кажеш, че съм ги смазал". "Виновният не се смята за виновен. Според него, щом сме живи, нищо не е станало", завършва разказа си Елизабет Толунска с надеждата, че ще има справедливо разследване.

ОЩЕ: Последният път на Леон: Как 160 км/ч убиха трима младежи край Созопол

СНИМКИ: Елизабет Толумска