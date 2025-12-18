„Елхи на надеждата“ – магията на Коледа през очите и въображението на децата на Кюстендил. Община Кюстендил отново събра най-младите си жители в любимата инициатива „Елхи на надеждата“ – място, където детското въображение среща празничния дух, а творчеството се превръща в светлина и усмивки за целия град.

Благодарение на сръчните детски ръце и пъстрото им въображение, най-красивото място в Кюстендил от днес е още по-вълнуващо – в сърцето на Коледния базар децата от всички детски градини, училища и ОДК украсиха своите елхи и превърнаха Коледа в истински празник на радостта, цветовете и детската магия. Всяка елха носи духа на тяхната фантазия и ще изпълва града с топлина и светлина през целия празничен сезон.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта, че тази инициатива не само украсява града – тя дава шанс на децата да оставят своя следа, да станат част от празника и да научат колко е важно да се грижим за природата. На пролет елхите ще бъдат засадени обратно в природата, за да продължат да растат и да ни напомнят за отговорност, надежда и бъдеще, което сами създаваме, добави кметът.

След празниците дръвчетата ще намерят своя дом сред природата, носейки послание за грижа, уважение към околната среда и отговорност към бъдещите поколения.

Когато децата творят заедно, Коледа става по-светла, по-топла и по-смислена, а градът оживява от усмивки, смях и празнична магия.