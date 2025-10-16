Емфиеджиевата къща в Кюстендил ще заживее нов живот

Емфиеджиевата къща ще заживее нов живот – Кюстендил инвестира в културно-исторически туризъм. Красивата Емфиеджиева къща- живо свидетелство за възрожденския дух на Кюстендил ще върне стария си блясък. Започна изпълнението на проект BGMK0200027 „КУЛТУРНА ЗОНА – общност на културно наследство и атрактивен всесезонен туризъм“ (CULTURAL AREA - CULTURAL heritage community and AttRactive all-sEAson tourism), финансиран по Покана 1 на Териториалната стратегия, Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, Програма INTERREG VI-A IPA България – Северна Македония 2021–2027.

”Благодаря на г-н Дебочички и неговия екип, защото това е правилният подход – когато общината и регионалните културни институции работят заедно, резултатите са видими.

За мен е изключително важно, че Община Кюстендил като туристическа дестинация залага на културно-историческия туризъм, затова вървим именно в тази посока.

Кюстендил е град с история от над две хиляди години и селище с над осем хилядолетия поселищен живот, и имаме какво да покажем,“ заяви инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил.

Проектът обединява традициите и иновациите, миналото и бъдещето, като превръща културното наследство в жив ресурс за развитие на региона.

Кметът на Община Кюстендил подчерта, че с реализацията на проекта, Емфиеджиевата къща ще бъде включена в цялостната стратегия за развитие на културно-историческия туризъм на града и региона като една от перлите в туристическата мрежа на културното наследство, която ще допринесе за популяризирането на Кюстендил като модерен и атрактивен културен център през всички сезони.

Основната цел е да се стимулира развитието на туризма чрез създаването на атрактивен туристически продукт, способен да привлича посетители през цялата година.

Не по-малко важно е и съхраняването на културното наследство чрез инвестиции в обекти с висока историческа и архитектурна стойност.

В България и Северна Македония се предвиждат инвестиции в културни обекти, включително:

Ревитализация на къща музей „Емфиеджиева къща“, гр. Кюстендил;

Създаване на нови музейни пространства за културни и образователни дейности в Градски музей – Крива Паланка;

Изграждане на музей на открито в село Градец.

Съвместно с партньорите ще бъдат приложени иновативни „меки мерки“ –

включително дигитализация на експозиции, разработване на онлайн платформа и мобилно приложение,

създаване на дигитален каталог „Старите къщи на града разказват истории“ (Кюстендил – Дупница – Крива Паланка – Кратово),

образователни ателиета, еко-обучения за деца и Балкански културен фестивал в Кратово.

Проектът е с водещ партньор Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил, с участието на Общински исторически музей – Дупница, Градски музей – Крива Паланка и НПО „Пеония“ – Кратово, Република Северна Македония, и със съдействието на Община Кюстендил.

На експертно и логистично ниво в дейностите се включва Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще реализира част от „меките мерки“ по проекта.