Община Кюстендил и полицията започват акция срещу енергийните напитки и тютюневите изделия (ВИДЕО)

Община Кюстендил и полицията започват съвместни проверки срещу продажбата на енергийни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни. Община Кюстендил предприема конкретни мерки срещу продажбата на енергийни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни, обяви кметът на общината инж. Огнян Атанасов по време на съвместна пресконференция с началника на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление – Кюстендил главен инспектор Владимир Йорданов.

По думите на кмета, институциите в Кюстендил започват съвместни проверки, насочени към търговски обекти, за да се гарантира спазването на забраната за продажба на подобни стоки на лица под 18 години.

„Надявам се да не се стига до налагане на санкции, а търговците да проявят отговорност към здравето и сигурността на децата“, заяви инж. Атанасов.

Той подчерта, че наемателите на общински обекти ще бъдат санкционирани с прекратяване на договорите, ако бъде установено нарушение.

В тази връзка до всички търговци, които стопанисват общински помещения, вече са изпратени официални уведомителни писма, с които те са информирани, че енергийните напитки и тютюневите изделия са забранени за продажба на непълнолетни лица.

Съвместните действия на Община Кюстендил и органите на реда са част от последователната политика на местната власт за опазване здравето на децата и превенция на рисковото поведение сред подрастващите