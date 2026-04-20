Кюстендил отбеляза 150 години от избухването на Априлското въстание. С историческа възстановка и тържествена програма Кюстендил отбеляза 150-годишнината от избухването на Априлското въстание – едно от най-светлите и значими събития в българската история. Честването започна с възстановката „Първа пушка“, представена от Регионален клуб „Традиция“ към Народно читалище „Генерал Владимир Заимов“, която пресъздаде драматичните моменти от началото на въстанието и върна присъстващите към съдбоносните дни на април 1876 година.

Тържествената церемония продължи пред паметник „Булаир“, с участието на възпитаници на Основно училище „Професор Марин Дринов“ и военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград.

Венци и цветя бяха поднесени от:

кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник кметове на община Кюстендил,председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, общински съветници, представители на Областна администрация – Кюстендил, Архиерейско наместничество – Кюстендил, Трето бригадно командване – Благоевград.

Представители на институции, политически партии, културни организации, ученици и граждани

В словото беше припомнено значението на Априлското въстание като акт на саможертва, смелост и стремеж към свобода, който, макар и не довел пряко до освобождението, променя завинаги съдбата на България и поставя българския въпрос пред Европа.

Подчертано беше, че това е въстание на обикновени хора – селяни, учители, занаятчии и духовници, които с цената на живота си отстояват правото на свобода и достойнство. Споменати бяха и трагичните събития, оставили след себе си не военни победи, а памет за саможертва – Батак, Дряновският манастир, Черепишкият манастир и десетки други места, превърнали се в символ на българската национална памет.

Особено въздействащ момент в програмата беше рециталът на учениците от Основно училище „Професор Марин Дринов“, който чрез силата на словото и образа пресъздаде трагизма и величието на Априлската епопея.

С едноминутно мълчание присъстващите сведоха глави в знак на почит към героите и мъчениците от въстанието.

Церемонията завърши с изпълнение на песента „Де е България“, в изпълнение на учениците, което придаде тържествен и емоционален финал на събитието.

Община Кюстендил изразява благодарност към всички участници – учениците от Основно училище „Професор Марин Дринов“, Регионален клуб „Традиция“ и военнослужещите от Трето бригадно командване – Благоевград, както и към всички граждани, които с присъствието си отдадоха почит към паметта на героите от Априлското въстание.