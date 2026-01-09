С водосвет за здраве ФК „Кюстендил“ стартира подготовката си за пролетния полусезон в Трета лига

С водосвет за здраве ФК „Кюстендил“ стартира подготовката си за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига. ФК „Кюстендил“ даде официален старт на подготовката си за пролетния полусезон в Югозападна Трета лига с водосвет за здраве, отслужен с пожелание за успех, спортсменство и предпазване от контузии.

На събитието присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов.

Кметът отправи своите благопожелания към футболистите и ръководството на клуба. „Пожелавам на ФК “Кюстендил“ успешен полусезон, а на тези момчета – най-вече здраве и Господ да ги пази от контузии. Вярвам, че с този млад, но трупащ опит състав, изграден основно от наши момчета, кюстендилци ще постигнат добри резултати и ще заемат достойно място в класирането.Смятам, че ФК „Кюстендил“ може да бъде добрият пример в Югозападната Трета лига как се гради отбор с местни момчета и състезатели от школата. Това е модел, който ще мотивира децата да се развиват и да мечтаят за мъжкия футбол.“

ФК „Кюстендил“ започва подготовката си с амбиции за успешно представяне, развитие на местни таланти и утвърждаване на клуба като пример за устойчив модел в българския футбол.