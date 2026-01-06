Кюстендил тържествено отбеляза Богоявление. След празничното литийно шествие от храм „Успение Богородично“ до река Банщица и отслужения Велик Богоявленски водосвет, Вилизар Георгиев извади Светия кръст от водите на реката. В ритуала се включиха 17 мъже, а победителят пожела здраве, благополучие и късмет на всички жители на община Кюстендил.

Празничният ритуал бе извършен от Негово Преосвещенство Велбъждския епископ Исаак, в съслужение с духовници от Кюстендилската духовна околия.

В празничните прояви се включиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, областният управител инж. Методи Чимев, както и представители на държавни и общински институции.

Община Кюстендил благодари на всички участници и гости, които станаха част от този тържествен християнски обичай – символ на вярата, надеждата и Божието благословение.