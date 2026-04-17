Община Кюстендил даде старт на изпълнението на проектите за саниране

Община Кюстендил даде официален старт на изпълнението на проектите за енергийно обновяване на 13 многофамилни жилищни сгради. Община Кюстендил проведе стартова пресконференция по проектите, финансирани по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

По време на събитието кметът инж. Огнян Атанасов подчерта, че Община Кюстендил към момента изпълнява строително-монтажни работи на 20 многофамилни жилищни сгради, финансирани по НПВУ, както и на 13 сгради по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Паралелно с това стартира подготовката и работата по още 30 многофамилни жилищни сгради, също финансирани по ПРР, а 8 многофамилни жилищни сгради ще бъдат обновени с финансов ресурс от Българската банка за развитие.

„Амбицията ни е да обновим и 71-те блока, за които сме подготвени, и с нетърпение очакваме отварянето на нова покана, по която ще проведем информационна кампания, за да могат да кандидатстват още повече етажни собствености“, заяви кметът.

Всички 13 сгради вече са с избрани изпълнители и възложено проектиране, като инвестиционните проекти са в процес на изготвяне. За 9 от блоковете проектите вече са предадени и се намират в етап на съгласуване, след което предстои издаване на разрешения за строеж и стартиране на строително-монтажните дейности.

Особено напреднал е проектът за сградата на ул. „Гороцветна“ № 50–52, за която вече има издадено разрешение за строеж, а през следващата седмица ще бъде открита строителната площадка.

Кметът изрази благодарност към всички екипи на общинската администрация, ангажирани с подготовката и реализацията на проектните предложения:

„Изключителни благодарности към екипите на Община Кюстендил от всички отдели, които работят по подготовката и изпълнението на проектите. В следващите 7–8 месеца предстои интензивна работа и добро взаимодействие с изпълнителите. Призовавам за търпение, разбиране и компромиси от всички страни. Ще има временни неудобства, но с общи усилия ще завършим успешно тези 13 сгради.“

В рамките на проектите ще бъдат въведени основни мерки за енергийна ефективност, сред които:

🏠 топлоизолация на покриви

🧱 топлоизолация на фасади

🪟 подмяна на дограма

⚡ изграждане на мълниезащита

☀️ монтаж на фотоволтаични системи на покривите за захранване на осветлението на общите части при част от сградите

💡 подмяна и модернизация на осветлението в общите части

📉 Беше подчертано, че програмата е насочена изцяло към справяне с енергийната бедност и намаляване на енергийното потребление, поради което не са допустими дейности като цялостно боядисване на стълбищните клетки и вертикална планировка.

Кметът увери собствениците, че всички фирми изпълнители имат ангажимент да възстановят всички щети, причинени по време на строително-монтажните дейности.

📞 За всяка сграда ще бъде осигурен инвеститорски контрол от страна на Община Кюстендил, както и строителен надзор. Председателите на сдруженията на собствениците ще разполагат с директни контакти с отговорните лица, за да се гарантира бърза реакция при възникнали въпроси или сигнали.

Инвестиционните проекти се изготвят на база техническите паспорти и енергийните обследвания, възложени, одобрени и приети от самите сдружения на собствениците, беше подчертано по време на пресконференцията.

В заключение кметът изрази увереност в ползите от програмата:

„Вярвам, че тази програма е за добро. След приключването ѝ всеки един от вас ще има по-ниски разходи за отопление, по-висока стойност на имота си и ще допринесем заедно за превръщането на Кюстендил в още по-красиво и по-добро място за живеене.“

📋 В рамките на процедурата Община Кюстендил стартира изпълнението на следните 13 проекта:

🏢 BG16FFPR003-4.001-0059 – ул. „Гороцветна“ № 50–52, бл. 9, вх. А и Б

🏢 BG16FFPR003-4.001-0084 – кв. „Запад“ блок 106 и 107

🏢 BG16FFPR003-4.001-0150 – ул. „Трайко Китанчев“ № 8

🏢 BG16FFPR003-4.001-0044 – ул. „Цар Освободител“ № 7А

🏢 BG16FFPR003-4.001-0051 – кв. „Запад“ бл. 59 и бл. 60

🏢 BG16FFPR003-4.001-0056 – кв. „Герена“ бл. 186

🏢 BG16FFPR003-4.001-0091 – ж.к. „Румена Войвода“ бл. 6

🏢 BG16FFPR003-4.001-0149 – ул. „Цар Симеон I“ № 56, бл. 26

🏢 BG16FFPR003-4.001-0196 – кв. Запад 88

🏢 BG16FFPR003-4.001-0274 – ж.к. „Бузлуджа“ бл. 100

🏢 BG16FFPR003-4.001-0278 – ул. „Цар Освободител“ № 51, бл. 13

🏢 BG16FFPR003-4.001-0276 – ул. „Цар Освободител“ № 261

🏢 BG16FFPR003-4.001-0275 – ул. „Раковски“ № 36, бл. 2