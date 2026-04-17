Община Кюстендил даде старт на изпълнението на проектите за саниране

17 април 2026, 11:45 часа 284 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кюстендил
Община Кюстендил даде официален старт на изпълнението на проектите за енергийно обновяване на 13 многофамилни жилищни сгради. Община Кюстендил проведе стартова пресконференция по проектите, финансирани по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

По време на събитието кметът инж. Огнян Атанасов подчерта, че Община Кюстендил към момента изпълнява строително-монтажни работи на 20 многофамилни жилищни сгради, финансирани по НПВУ, както и на 13 сгради по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Паралелно с това стартира подготовката и работата по още 30 многофамилни жилищни сгради, също финансирани по ПРР, а 8 многофамилни жилищни сгради ще бъдат обновени с финансов ресурс от Българската банка за развитие.

„Амбицията ни е да обновим и 71-те блока, за които сме подготвени, и с нетърпение очакваме отварянето на нова покана, по която ще проведем информационна кампания, за да могат да кандидатстват още повече етажни собствености“, заяви кметът.

Всички 13 сгради вече са с избрани изпълнители и възложено проектиране, като инвестиционните проекти са в процес на изготвяне. За 9 от блоковете проектите вече са предадени и се намират в етап на съгласуване, след което предстои издаване на разрешения за строеж и стартиране на строително-монтажните дейности.

Особено напреднал е проектът за сградата на ул. „Гороцветна“ № 50–52, за която вече има издадено разрешение за строеж, а през следващата седмица ще бъде открита строителната площадка. 

Кметът изрази благодарност към всички екипи на общинската администрация, ангажирани с подготовката и реализацията на проектните предложения:

„Изключителни благодарности към екипите на Община Кюстендил от всички отдели, които работят по подготовката и изпълнението на проектите. В следващите 7–8 месеца предстои интензивна работа и добро взаимодействие с изпълнителите. Призовавам за търпение, разбиране и компромиси от всички страни. Ще има временни неудобства, но с общи усилия ще завършим успешно тези 13 сгради.“

В рамките на проектите ще бъдат въведени основни мерки за енергийна ефективност, сред които:

🏠 топлоизолация на покриви

🧱 топлоизолация на фасади

🪟 подмяна на дограма

⚡ изграждане на мълниезащита

☀️ монтаж на фотоволтаични системи на покривите за захранване на осветлението на общите части при част от сградите

💡 подмяна и модернизация на осветлението в общите части

📉 Беше подчертано, че програмата е насочена изцяло към справяне с енергийната бедност и намаляване на енергийното потребление, поради което не са допустими дейности като цялостно боядисване на стълбищните клетки и вертикална планировка.

Кметът увери собствениците, че всички фирми изпълнители имат ангажимент да възстановят всички щети, причинени по време на строително-монтажните дейности.

📞 За всяка сграда ще бъде осигурен инвеститорски контрол от страна на Община Кюстендил, както и строителен надзор. Председателите на сдруженията на собствениците ще разполагат с директни контакти с отговорните лица, за да се гарантира бърза реакция при възникнали въпроси или сигнали.

Инвестиционните проекти се изготвят на база техническите паспорти и енергийните обследвания, възложени, одобрени и приети от самите сдружения на собствениците, беше подчертано по време на пресконференцията.

В заключение кметът изрази увереност в ползите от програмата:

„Вярвам, че тази програма е за добро. След приключването ѝ всеки един от вас ще има по-ниски разходи за отопление, по-висока стойност на имота си и ще допринесем заедно за превръщането на Кюстендил в още по-красиво и по-добро място за живеене.“

📋 В рамките на процедурата Община Кюстендил стартира изпълнението на следните 13 проекта:

🏢 BG16FFPR003-4.001-0059 – ул. „Гороцветна“ № 50–52, бл. 9, вх. А и Б

🏢 BG16FFPR003-4.001-0084 – кв. „Запад“ блок 106 и 107

🏢 BG16FFPR003-4.001-0150 – ул. „Трайко Китанчев“ № 8

🏢 BG16FFPR003-4.001-0044 – ул. „Цар Освободител“ № 7А

🏢 BG16FFPR003-4.001-0051 – кв. „Запад“ бл. 59 и бл. 60

🏢 BG16FFPR003-4.001-0056 – кв. „Герена“ бл. 186

🏢 BG16FFPR003-4.001-0091 – ж.к. „Румена Войвода“ бл. 6

🏢 BG16FFPR003-4.001-0149 – ул. „Цар Симеон I“ № 56, бл. 26

🏢 BG16FFPR003-4.001-0196 – кв. Запад 88

🏢 BG16FFPR003-4.001-0274 – ж.к. „Бузлуджа“ бл. 100

🏢 BG16FFPR003-4.001-0278 – ул. „Цар Освободител“ № 51, бл. 13

🏢 BG16FFPR003-4.001-0276 – ул. „Цар Освободител“ № 261

🏢 BG16FFPR003-4.001-0275 – ул. „Раковски“ № 36, бл. 2

Антон Иванов Отговорен редактор
