Доброволци от Yettel подкрепиха близо 10 каузи за една седмица

От началото на годината служителите в компанията посветиха над 500 часа на общественополезни дейности

Служители на Yettel участваха в близо 10 каузи в рамките на специално организирано предизвикателство „Седмица на доброволчеството“. Инициативата е част от доброволческата програма на телекома и обедини различни активности в подкрепа на обществото и природата.

В предизвикателството се включиха общо пет отбора, като участниците сами избираха от кои планирани акции да бъдат част. Така форматът даде възможност на повече служители да отделят време за общественополезни дейности според своите интереси и възможности.

Голяма част от каузите в „Седмица на доброволчеството“ бяха насочени към опазване на околната среда. Край Панчаревското езеро доброволците почистиха велоалеята от Кокалянския водопад до Трибуните, а на Златните мостове помогнаха с освежаване на дървени мостове и почистване на канавки. В Ботаническата градина в София те се включиха в засаждане, плевене и поддръжка на растения, а в Зоологическата градина помогнаха с боядисване на едно от най-посещаваните пространства за животни.

Социалните дейности също бяха важна част от седмицата на доброволчеството в Yettel. Служители помогнаха със сортиране на дарения в Съвета на жените бежанки в България и подкрепиха ежедневната работа на социалното предприятие „Оле Мале“ при подготовката на артикули и поръчки. Те се включиха и в арт терапии с деца с увреждания, както и в онлайн срещи с младежи с интелектуални затруднения.

Част от програмата беше и една от най-предпочитаните каузи от доброволческия календар на телекома – грижата за безстопанствени животни. Служители на Yettel посетиха приюта за кучета в Костинброд, където помогнаха с разходки, социализация и грижа за животните.

Като част от стратегията си за устойчиво развитие Yettel си поставя за цел, заедно със служителите си, да дарява поне 1000 работни часа годишно в полза на обществото и природата. С тези и други доброволчески инициативи от началото на годината компанията вече достигна над 500 часа – половината от годишната си цел.

Сред инициативите, които допринесоха за този резултат през първите месеци на годината, са засаждането на близо 500 дръвчета в две акции край София – в кв. „Кремиковци“ и в „Новата гора на София“ в Банкя, работилница за мартеници в подкрепа на фондация „Дечица“ и занималня за деца бежанци, организирана от Каритас – София. Доброволците се включиха още в почистване на междублокови пространства в ж.к. „Люлин“, боядисване на оградата на Дневния център за лица с увреждания „Света Марина“ и подкрепа за две спортни събития – Маратона на приятелството в Плевен и Маратон Варна.