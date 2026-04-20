Резултатът в Кюстендил: Бивш министър на ГЕРБ загуби от бивш служебен министър на Радев

Докато в страната се очакват окончателни резултати от предсрочния парламентарен вот - в 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил протоколите вече са преброени на 100%, става ясно от сайта на ЦИК. В този район партиите и коалициите се състезават за четири депутатски мандата. Разпределението им зависи именно от представянето на предсрочните парламентарни избори, които се проведоха в неделя, 19 април 2026 г.

Резултатите

В района в битката за вота на хората влязоха двама бивши министри в лицето на Христо Терзийски и Явор Гечев. Единия бивш министър на вътрешните работи на Бойко Борисов, а другият бивш служебен министър на Румен Радев.

Спечели я човекът на Радев, чиято листа е получила 48.256% от подкрепата на хората, или 25 740 гласа.

На следващо място е листата на Терзийски със 17.184, или 9 166 гласа.

Следват ПП-ДБ със 7.664%, или 4 088 гласа, БСП - ОЛ с 4.396%, или 2 345 гласа, ДПС с 4. 293%, или 2 290 гласа и "Възраждане" с 4.059% или 2 165 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет политически сили към момента си осигуряват място в 52-ото Народно събрание, сочат данните на ЦИК при обработени 87.23% от протоколите в страната и чужбина. Лидерството изглежда предрешено - "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев води убедително и до края на преброяването не се очаква разместване на върха. Единствената въпросителна остава колко над границата от 121 депутати ще стигне формацията. По текущите изчисления тя се движи около 131 мандата. ОЩЕ: 87.23% обработени протоколи: "Възраждане" засега е над чертата, ще има фотофиниш за второто място