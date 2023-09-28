Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Ловеч

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Борислав Иванов Илевски

14. Граждани за Общината - Кирил Владимиров Гумнеров

28. ЛЕВИЦАТА! - Светослав Миленов Славчев

42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Алдин Дочев Начков

57. Движение за права и свободи – ДПС - Сурай Мустафа Велиева

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) - Илиян Георгиев Георгиев

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Искрен Цветославов Арабаджиев

68. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) - Страцимир Веселинов Петков

69. ГЕРБ /СДС/ - Валентина Стефанова Недялкова

Кандидати за общински съветници

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

101. Минчо Стойков Казанджиев

102. Борислав Иванов Илевски

103. Валентина Янкова Митева

104. Ивелина Бориславова Ангелова

105. Венцеслав Бориславов Банчев

106. Лазарин Георгиев Дочев

107. Десислав Стефанов Гецов

108. Даниел Добрев Атанасов

109. Игнат Петров Георгиев

110. Доротея Миленова Цанкова

111. Красимир Данов Русков

112. Дарвин Тодоров Асенов

113. Мариана Михайлова Генова

114. Искрен Петров Савчев

115. Пламен Цветанов Линков

116. Иван Миленов Иванов

117. Симона Тодорова Цанкова-Цанкова

118. Павел Радославов Георгиев

119. Петя Иванова Аспарухова

4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

101. Радослав Василев Цанков

102. Моника Прашкова Тонкова-Генчева

103. Преслав Станимиров Петков

104. Поля Христова Христова

105. Георги Иванов Георгиев

106. Нина Ангелова Петкова

107. Радомир Михайлов Петков

108. Ивайло Петров Кочев

12. БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

101. Ганчо Вълов Йотов

102. Николай Христов Ангелов

103. Гергана Стефанова Иванова

104. Николина Илкова Арабаджиева

105. Искра Светлинова Кънчева-Енчева

106. Йоана Руменова Арабаджиева

13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

101. Виктор Емилов Таслаков

102. Мария Цветомилова Павлова

103. Ралица Николова Христова

104. Николай Христов Недялков

14. Граждани за Общината

101. Кирил Владимиров Гумнеров

102. Петър Димитров Магеранов

103. Теодор Антонов Арсов

104. Татяна Петкова Тодорова

105. Мариан Василев Василев

106. Пламен Петков Петров

107. Антон Костов Дабевски

108. Цоло Гачев Христов

109. Ангел Маринов Заимов

110. Моника Младенова Николова

111. Ичо Стайков Добревски

112. Иван Николаев Николов

113. Николай Петков Стоянов

114. Светозар Атанасов Ангелов

115. Иван Цанов Иванов

116. Атанас Енев Атанасов

117. Боян Димитров Цветанов

118. Васил Ангелов Гърмолов

119. Христофор Иванов Христов

120. Николай Илиев Николов

121. Христо Михайлов Бъжев

122. Станислав Насков Борисов

123. Ясен Юриев Стоянов

124. Пламен Кръстев Газдов

125. Георги Стоянов Георгиев

126. Кристиян Стилиянов Косев

127. Данаил Димитров Ненов

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

101. Росен Стефанов Федерчев

102. Юнал Джелалов Мъстънов

28. ЛЕВИЦАТА!

101. Светослав Миленов Славчев

102. Виктория Тодорова Кръстева

103. Милко Димитров Димитров

104. Пламенка Стефанова Генова

105. Теменужка Бориславова Николова

106. Иван Петков Георгиев

107. Иван Николаев Найденов

108. Светослав Мончев Събев

109. Пламен Станев Мицов

110. Ценка Димитрова Цанкова

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

101. Алдин Дочев Начков

102. Красимира Маринова Дренчева

103. Моника Петрова Петрова

104. Юлия Станчева Василева

105. Димитър Костадинов Пепелджийски

106. Росица Ботева Мичева

107. Силвия Тодорова Апостолова

108. Силвия Димчева Григорова

109. Калин Стефанов Кънев

110. Снежана Георгиева Линджова

111. Цветелина Йорданова Димитрова

112. Ивайло Милков Чакърски

113. Никола Христов Петров

114. Елеонора Бойкова Маринова

115. Марин Михайлов Стефанов

116. Мирослав Дончев Димитров

47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

101. Мирослав Владимиров Александров

102. Надежда Боянова Ангелова

103. Божидар Петков Гидулски

104. Александър Веселинов Асенов

105. Александър Николаев Василев

106. Атанас Неделинов Атанасов

107. Емануил Пламенов Иванов

108. Петър Василев Чакъров

109. Моника Валентинова Раевска

110. Тони Бориславов Борисов

111. Мишел Атанасова Емануилова

112. Йонислав Тихомиров Димитров

113. Димитринка Паскалева Александрова

114. Марина Неделинова Атанасова

115. Стефан Мадленов Христов

116. Пламена Калинова Илиева

117. Димитър Детелинов Пеев

118. Станислав Янков Христов

119. Маринос Георгиос Вассис

120. Алекс Ивелинов Иванов

121. Атанас Атанасов Стефанов

122. Данаил Колев Гидулски

57. Движение за права и свободи – ДПС

101. Сурай Мустафа Велиева

102. Добромир Мариянов Александров

103. Кенан Ердинч Терзиев

104. Вейсула Сабинов Хаджиев

105. Зия Хасанов Търнаксъзов

106. Айхан Елезов Чакъров

107. Веселка Николаева Петкова

108. Велислава Полева Иванова

109. Елизабет Николаева Костова

110. Наталия Светославова Радулова

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

101. Илиян Георгиев Георгиев

102. Станка Недялкова Димитрова

103. Йошка Йорданова Спасова

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101. Искрен Цветославов Арабаджиев

102. Младен Минков Близнаков

103. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева

104. Йоланда Венеславова Цонева

105. Мирослав Василев Йонков

106. Снежана Цветанова Серафимова

107. Атанас Владимиров Трифонов

108. Владимир Панчев Ганчев

109. Ивалина Петрова Христова

110. Йордан Стойчев Найденов

111. Васил Панчев Мандев

112. Мая Велик Йовкова

113. Елена Петкова Георгиева

114. Иван Стойчев Маринов

115. Пламен Георгиев Якимов

116. Петя Любенова Атанасова

117. Искрен Тошев Трифонов

118. Стефка Петкова Дафова

119. Цанко Стойков Етев

120. Ценка Георгиева Иванова

68. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

101. Страцимир Веселинов Петков

102. Стефан Тихолов Тихолов

103. Цветелина Николаева Георгиева

104. Биляна Станимирова Атанасова

105. Любомир Станимиров Стоянов

106. Венцеслав Николаев Вълчев

107. Емилия Христова Христова-Цонева

108. Георги Симеонов Ликьов

109. Албена Орлинова Йончева

110. Калин Петков Кръстев

111. Стефан Валериев Веселинов

112. Стилияна Асенова Калинова

113. Дочо Димитров Михов

114. Цветан Желев Желязков

115. Христо Симеонов Симеонов

116. Галя Кондова Генова

117. Людмила Валериева Богданова

118. Тихомир Николаев Костов

119. Георги Миленов Георгиев

120. Пламен Борисов Стоянов

69. ГЕРБ /СДС/

101. Ирина Любенова Митева

102. Валентина Стефанова Недялкова

103. Георги Николов Митев

104. Георги Георгиев Терзийски

105. Антон Ангелов Долапчиев

106. Андриана Йорданова Младенова

107. Иво Георгиев Райнов

108. Росица Димитрова Маринова

109. Даниела Тодорова Ганчева

110. Георги Цанков Карамишев

111. Петя Велиславова Димитрова

112. Детелина Минчева Карапетрова-Бъчева

113. Даниела Христофорова Ачкова

114. Павлина Николова Стоянова

115. Миглена Георгиева Иванова

116. Виктор Юлиянов Симеонов

117. Силвия Стефанова Нейкова

118. Силвия Лалева Моева

119. Евтим Кръстев Евтимов

120. Тихомир Пенчев Маринов

121. Преслав Стефанов Генчев

122. Виторио Ивайлов Нанков

123. Тодорка Петрова Петкова

124. Любомир Стефанов Банчев

125. Виктория Руменова Маринова

126. Игнат Недков Игнев

127. Светлана Георгиева Недялкова

128. Драгомир Христов Кирилов

129. Венцислав Маринов Христов