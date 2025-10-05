Зам.-министър на образованието посети Тетевен по случай Международния ден на учителя

На 4 октомври, в навечерието на Международния ден на учителя, началникът на кабинета на министъра на образованието и науката – инж. Таня Михайлова посети Тетевен, за да поздрави с празника местната учителска общност. В салона на Община Тетевен бе организирана специална програма, в която се включиха ученици от НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, СУ “Георги Бенковски” - гр. Тетевен и ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит. По време на събитието се чу гласа на опита в лицето на г-жа Цецка Димитрова - бивш учител. Думата имаше и Александър Данов - млад учител, който съвсем скоро е започнал да практикува професията, а след него приветствие отправи и Велислава Христова, която в момента се обучава и се подготвя за бъдещ учител.

Сред присъстващите на събитието бяха и кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, началникът на РУО-Ловеч – д-р Иваничка Буровска, председателят на ОбС-Тетевен - Мария Стойчева, настоящи и бивши учители и директори от училищата и детските градини в община Тетевен.

Днес, в навечерието на Международния ден на учителя, е голяма отговорност да застана пред Вас като част от кабинета на министър Вълчев и да отправя неговите поздрави и благодарности, каза инж. Михайлова в своето приветствие към учителите.

Тя отбеляза, че ние като нация може би сме единствения народ, който винаги, когато е надграждал, е успявал, защото е залагал на образованието. “Посоката на нашата история се е задавала от българските учители и вероятно няма друг народ, който толкова често да засвидетелства уважението си към учителската професия - 15 септември, 24 май, а съвсем скоро е и Денят на народните будители, каза още инж. Михайлова.

Отговорът - Как да бъдем Горди българи, не се дава само по време на празници, а всяка една минута в класната стая от съвременните будители, а това сте Вие. Благодаря Ви за отдадеността, за неуморния труд, за това че сте винаги готови да подадете ръка на младите хора, за да могат достойно да вървят по пътя на изграждането на своята личност. Няма как да имаме активно гражданско общество, ако нямаме здрави, умни хора, които уважават себе си, уважават другите и знаят кои са, подчерта инж. Михайлова.

Днес всички ние засвидетелстваме признателността си към Вашия труд, отдаденост, търпение и обич, с които изграждате устоите и бъдещето на нашите деца, на нашия град и на нашата държава, каза д-р Бояджиева в своето приветствие.

Тя подчерта, че учителят не просто предава знания - той е водач, вдъхновител, духовен стожер и човек, който подава ръка в трудните моменти. Учителят възпитава ценности, оформя характери, изгражда личности. „Вие сте хората, които давате надежда и вяра в доброто, а Вашата професия е мисия, която оставя трайна следа във всеки човешки живот“, изтъкна още д-р Бояджиева.

Вашият труд често остава скрит за очите на обществото, но неговата сила и смисъл се проявяват в успехите на Вашите ученици - в техните сбъднати мечти и постижения. Вярвам, че усилията Ви никога няма да бъдат напразни, защото Вие сте истинските градители на бъдещето, отбеляза д-р Бояджиева.

С дълбока признателност и благодарност се обръщам към Вас в днешния ден, защото той кара целият свят да спре за миг и да даде почит на хората, които променят съдби, а именно учителите, каза д-р Буровска.

Учителят е онзи първи човек, който подава ръка на детето, правейки своите плахи крачки в света на знанието. Учителят е този, който разпалва искрата и тя се превръща в пламък към знание. Вие сте хората, които градите бъдещето на България - ден след ден, усмивка по усмивка, дума по дума. Всички знаем, че не винаги резултатът от нашия труд се вижда, но бъдете сигурни, че той оставя следи в характерите на Вашите ученици и в пътищата, които те избират, отбеляза д-р Буровска.

Благодаря Ви, че намирате нови пътища, затова че не се отказвате, въпреки трудностите. Понякога в класната стая се случват малки чудеса, а те трябва да Ви показват колко велика е нашата мисия. Знайте, че 5 октомври е денят на хората, които правят от невъзможното - възможно, каза още д-р Буровска.