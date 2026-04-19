18-годишното красиво момиче на българските щанги изненада Европа и грабна сребро!

18-годишната Бояна Костадинова завоюва сребърен медал в изхвърлянето на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия! В категория до 48 кг младата българка се възползва от грешки на противничките с по-сериозни заявки и донякъде изнендващо завърши движението на второ място, въпреки че допусна грешка при последното си излизане на подиума. Родената във Велико Търново състезателка има сериозни шансове за отличие и в двубоя с оглед на добрата заявка в изтласкването.

Сребро за Бояна Костадинова

Костадинова стартира драматично. Първоначално срещу името ѝ бе записан първи опит на 70 кг. Постепенно родният щаб вдигаше заявката, като тийнейджърката излезе за първи опит на 74 кг. Тя вдигна щангата над главата си, но съдиите не признаха изпълнението с 2:1 гласа против заради потрепване. След минути обаче журито даде зелена светлина за опита.

При второто си илизане Бояна Костадинова се справи със 77 кг, което ѝ даде прекрасни шансове за отличие заради неочакване грешки на фавортиките Езги Кълъч и италианката Империо. Грешен опит на испанката Марта Гарсия ознаваше медал за страната ни. Украинката Малашчук изглеждаше много уверена, но се пропука накрая. Костадинова не се справи със 79 кг, а Империо записа успешен опит на 78 кг. Така със 77 кг младата българка грабна сребро.

ОЩЕ: Карлос Насар сред 11-те за Батуми: Вижте пълната програма на българските щангисти за европейското първенство