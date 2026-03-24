Александра Начева се закани: Отивам на Европейското по лека атлетика за медал

Лекоатлетката Александра Начева, която се класира осма в скока на дължина на световното първенство в зала в Торун, Полша, обяви, че е останала напълно удовлетворена от представянето си. Българката постигна личен резултат на закрито с 14,05 метра и даде сериозна заявка, че се завръща към най-добрите си класирания, след като предишните няколко години тя трябваше да се бори със серия от тежки контузии.

„За първи път от много дълго време съм доволна от себе си. Спортистът обикновено е доволен, само когато е първи, но от много отдавна не ми се бе случвало да съм доволна. Този път е осмо място, но имах нужда от това. Както видяхме, много трудно се минава от юноши и девойки към мъже и жени. С моята контузия малко се разтегна този период. Но не се пречупих и не се отказах от моята мечта и знам, че най-доброто предстои”, каза Начева пред журналисти, след като получи парична премия за представянето си на световното от президента на БФЛА Георги Павлов.

„Повечето моменти от възстановяването ми бяха тежки. Операция, възстановяване, след това пак операция и пак възстановяване. В началото имаше болки, проблеми с крака, но знаех крайната цел и бях сигурна, че този момент ще дойде. Въпреки всичките проблеми, вътре в мен имаше нещо, което ми казваше, че всичко ще бъде наред“, добави тя.

Начева бе попитана и как е устояла на всички тези проблеми.

„Подкрепата, вярата, нещата, които са невидими, но ти ги дават само най-близките хора - семейството, треньорът ми и някои други близки. Само те бяха до мен. Но в нито един момент не почувствах в тях колебание, за да има колебание у самата мен“.

Тя пожела успех във възстановяването и на сноубордистката Малена Замфирова, която пострада при инцидент преди състезание за Световната купа в Чехия.

„Приех много лично това, което се случи с Малена. Искам да ѝ пожелая да не се отказва, да не губи своя дух и да вярва на хората около нея, които ще ѝ помогнат да се върне на пистата, където е нейното място“.

Що се отнася за предстоящия летен сезон, скачачката заяви, че отива на европейското първенство в Бирмингам с нагласата за медал и да се бори за златото.

„Една от целите ми за световното първенство беше да вляза сред трите най-добри европейки, а аз съм с втори резултат. Няма как след четвъртото място преди две години да не съм нахъсана по някакъв начин да взема медал. Това осмо място в света и второ сред европейките само затвърждава това мое желание. Отивам за медал, но на състезание всичко се случва. Кой ще вземе златото зависи от много фактори. В подготовката ще дам всичко от себе си и се надявам в деня на състезанието и късметът да е с мен“, каза Александра Начева.

