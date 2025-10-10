Насар вече има 13 корекции на световни рекорди в щангите, но остана далеч от "чудото" в Кишинев

Карлос Насар се добра до трета световна титла във вдигането на тежести, след като триумфира в новата олимпийска категория до 94 кг по време на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия. Родният щангист направи два неуспешни опита в изхвърлянето, а в изтласкването записа 222 кг, за да мине с 1 кг световния стандарт и с това да постави световен рекорд в движението. А това бе 13-та корекция на световен рекорд за мъже от българския щангист.

Насар в книгата на световните рекорди в четири различни категории

Карлос Насар е подобрявал световни рекорди в четири различни категории. Той записа световен рекорд от 208 кг на изтласкване в категория до 81 кг, а после доминира дълго време в олимпийската категория до 89 кг, където направи общо 9 корекции на световните рекорди - 2 в изхвърляне, 4 в изтласкване и 3 в двубой, като най-високите му постижения бяха 183 кг на изхвърляне, 224 кг на изтласкване и 405 кг в двубоя.

Карлос не успя да доближи тежестите от Кишинев

През пролетта на 2025-а Насар се състезава на Европейското в Кишинев и в трета категория - до 96 кг. Там той постави нови два световни рекорда - 188 кг на изхвърляне и 417 кг на двубой. Той записа и впечатляващите 229 кг на изтласкване, но те не се оказаха достатъчни за поставяне на световен рекорд. Именно в Кишинев е и едно от най-силните международни състезания на Насар - поне откъм тежести. Там той сътвори истинско "чудо", защото отвори разлика от 38 кг до втория в класирането.

Сега 13-ата корекция на световен рекорд от Насар, направена на Световния шампионат във Фьоде, не изглежда толкова впечатляваща на фона на постигнатото в Кишинев, а и преди това в Париж и в Манама през 2024-та. Световният рекорд от 222 кг в изтласкването в кат. до 94 кг е със 7 по-малко от онези 229 кг, вдигнати в Кишинев, които се оказаха недостатъчни за световен рекорд в кат. до 96 кг, а разликата в личното тегло е минимална.

Трябва да се отбележи, че сега Карлос Насар вдигаше с нова техника, която бе вкарана в движение и тепърва ще бъде автоматизирана, като това бе и причината за неуспешните опити в изхвърлянето. Българският щангист не очакваше да се случи подобно нещо, но пък можеше да си позволи да променя техниката си преди шампионата заради превъзходството спрямо неговите конкуренти. А с новата техника, която трябва да се автоматизира до 1-2 години, Насар би трябвало да преодолее проблемите с рамената и да бъде още по-силен за Лос Анджелис 2028.

