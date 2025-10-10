Войната в Украйна:

Олимпийска шампионка отсрами домакина Норвегия на Световното първенство по вдигане на тежести

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Солфрид Коанда отстрами домакина Норвегия и завоюва титлата в категория до 86 кг при жените на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьоде. Родената във Финландия състезателка, чийто баща е котдивоарец, а майка ѝ - финландка, се състезава за Норвегия, тъй като от 9-годишна живее в страната. А сега отново написа история за Норвегия, ставайки световна шампионка за втори път.

Солфрид Коанда донесе световна титла на Норвегия на шампионата във Фьоде

Норвегия трябваше да чака почти до края на домашното Световно първенство, за да види свой представител на почетната стълбичка. Коанда спечели сребро в изхвърлянето със 120 кг, но направи най-силно изтласкване - 152 кг, за да вземе златото в движението, а с това събра и двубой от 272 кг, който бе достатъчен и за световната титла. Тя изпревари с 1 кг Юделина Межиа от Доминиканската република, а трета завърши Ейлийн Сикаматана от Австралия.

Солфрид Коанда

Коанда е първата жена на Норвегия, която става олимпийска шампионка в щангите. Тя е и първата норвежка, станала европейска и световна шампионка. Тя има четири поредни европейски титли. Интересното е, че тя е привлечена от кросфита, а след няколко дни тренировки по вдигане на тежести отива на състезание и поставя национален рекорд на страната. А след това се превръща и в пионер за женските щанги на Норвегия.

Стефан Йорданов
