Пълна ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2025

10 октомври 2025, 12:06 часа 34815 прочитания 0 коментара
От 2 до 11 октомври Норвегия ще бъде домакин на тазгодишното Световно първенство по вдигане на тежести! България ще бъде представена от шестима атлети, като трима от тях ще вдигат в група "А" на своите категории и ще спорят за медалите. Това са Спортист №1 на България Карлос Насар, Ангел Русев и Христо Христов. Най-голямото внимание е насочено към олимпийския, световен и европейски шампион от 2024-та Насар, който сега ще се състезава в категория до 94 кг.

Световното по щанги 2025 започна в четвъртък с два световни рекорда, поставени в състезанието в най-леката категория при жените. В петък - 3 октомври, започва и българското участие. Дениз Данев завърши пети в Б състезанието в категория до 60 кг, което е и първата надпревара при мъжете. По-късно в същата категория се състезава и Ангел Русев, който записа 0 в изтласкването, след като влезе в шампионата в най-слабата си форма.

Програмата на състезанието върви във възходящ ред - от най-леките към най-тежките категории, а Насар (94 кг) и Христов (110 кг) ще се състезават в края на шампионата, като след тях е единствено свръхтежката категория - за състезатели над 110 килограма. Световното първенство по вдигане на тежести ще се излъчва в ефира на RING и онлайн на VOYO.

България може да се похвали с първото си отличие още във втория ден на шампионата. Иван Димов завоюва сребърния медал в изхвърлянето в категория до 65 килограма. Българинът успя да се пребори за второто място, въпреки че вдига в по-слабата група "Б". Той завърши движението с резултат от 137 кг, след като сбърка на 141 в последния си опит.

ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2025

3 октомври (петък):

  • 18:00 - жени до 53 кг. - RING и VOYO
  • 20:30 - мъже до 60 кг. - RING и VOYO (с участието на Ангел Русев)

4 октомври (събота):

  • 18:00 - мъже до 65 кг. - RING и VOYO
  • 20:30 - жени до 58 кг. - VOYO

5 октомври (неделя):

  • 18:00 - жени до 63 кг. - VOYO
  • 20:30 - мъже до 71 кг. - RING и VOYO

6 октомври (понеделник):

  • 20:30 - мъже до 79 кг. - RING и VOYO

7 октомври (вторник):

  • 18:00 - мъже до 88 кг. - RING и VOYO
  • 20:30 - жени до 69 кг. - RING и VOYO

8 октомври (сряда):

9 октомври (четвъртък):

10 октомври (петък):

  • 20:30 - мъже до 110 кг. - RING и VOYO (с участието на Христо Христов)

11 октомври (събота):

  • 14:30 - жени над 86 кг. - RING и VOYO
  • 20:30 - мъже над 110 кг. - RING и VOYO

