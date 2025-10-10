"Фондацията" празнува рождения ден на Кирил Маричков с мащабен концерт

Вечер, изпълнена с емоция, музика и история – на 30 октомври от 20:00 ч. в зала "Асикс Арена" в София, супер групата "Фондацията" ще отбележи по незабравим начин "Деня на българския рок", а на сцената ще бъдат и легендарните български рок банди - "Сигнал", Б.Т.Р. и "Тангра". Датата 30 октомври те ще празнуват заедно и със своите песни рождения ден на Кирил Маричков в зала "Асикс Арена" (бившата зала "Фестивална"), а към тях ще се присъедини и последният "щурец" – Валди Тотев. Един концерт, в който няма да има подгряващи и хедлайнери, защото всички заедно ще бъдат сърцето на този празник.

Снимка: БГНЕС

"Всеки един от нас, които ще бъдем на сцената на 30 октомври, се е учил и е вдъхновен от Кирил Маричков", споделя с вълнение Дони в навечерието на рок събитието. "Това е музика, която е написана честно и откровено, и която няма давност", добавя и Иван Лечев.

Билетите за концерта се продават с пълна сила в системата на Eventim.bg, Ticketportal.bg и Grabo.bg, a цената им е от 50 до 150 лв. според мястото в залата.

За "Фондацията"

Супергрупата "Фондацията" среща на сцена един от най-ярките звезди на българския рок от последните десетилетия – Кирил Маричков, Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански. През годините петимата са свирили по целия свят пред хиляди фенове на рока, а всяка тяхна песен разказва историята на цяло поколение.

Елате да отпразнуваме заедно "Деня на българския рок" на 30 октомври в "Асикс Арена" точно в 20:00 часа!