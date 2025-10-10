Войната в Украйна:

Кога и къде да гледаме Христо Христов на Световното първенство по вдигане на тежести

10 октомври 2025, 12:20 часа 355 прочитания 0 коментара

Тази вечер България ще има своя последен представител на тазгодишното Световно първенство по вдигане на тежести във Фьоде, Норвегия. Това е Христо Христов, който ще вдига в категория до 110 килограма. Българинът ще се състезава в група А при много сериозна конкуренция. Състезанието на Христов идва само 24 часа след като Карлос Насар стъпи на световния връх в категория до 94 кг.

Христо Христов на Световното първенство 2025

Христов е европейски шампион за мъже от Тирана 2022, а през миналата година стана втори в Европа по време на континенталния шампионат в София. Той има и още едно европейско сребро - от Москва 2021, като и трите му медала са в категория до 109 кг. Христов продължава да е в търсене на първи медал от световно първенство за мъже, след като през 2021-ва стана световен шампион за юноши.

Христо Христов

В колко часа ще вдига Христов

Роденият във Варна 24-годишен щангист ще опита да докаже, че има място на подиума и сред най-добрите щангисти на планетата. Състезанието на Христов в група А на категория до 110 кг ще се състои в петък (10 октомври) от 20:30 часа българско време. Това е и предпоследното състезание на шампионата, като остава да се проведе единствено свръхтежка категория (над 110 кг), която е в събота.

Коя телевизия ще излъчи състезанието

Световното първенство по вдигане на тежести се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава състезанието на Христо Христов, е RING, както и онлайн на VOYO. Можете да намерите информация и в спортната секция на Actualno.com!

Стефан Йорданов
