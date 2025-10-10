Кога и къде да гледаме Христо Христов на Световното първенство по вдигане на тежести

Тази вечер България ще има своя последен представител на тазгодишното Световно първенство по вдигане на тежести във Фьоде, Норвегия. Това е Христо Христов, който ще вдига в категория до 110 килограма. Българинът ще се състезава в група А при много сериозна конкуренция. Състезанието на Христов идва само 24 часа след като Карлос Насар стъпи на световния връх в категория до 94 кг.

Христо Христов на Световното първенство 2025

Христов е европейски шампион за мъже от Тирана 2022, а през миналата година стана втори в Европа по време на континенталния шампионат в София. Той има и още едно европейско сребро - от Москва 2021, като и трите му медала са в категория до 109 кг. Христов продължава да е в търсене на първи медал от световно първенство за мъже, след като през 2021-ва стана световен шампион за юноши.

В колко часа ще вдига Христов

Роденият във Варна 24-годишен щангист ще опита да докаже, че има място на подиума и сред най-добрите щангисти на планетата. Състезанието на Христов в група А на категория до 110 кг ще се състои в петък (10 октомври) от 20:30 часа българско време. Това е и предпоследното състезание на шампионата, като остава да се проведе единствено свръхтежка категория (над 110 кг), която е в събота.

Коя телевизия ще излъчи състезанието

Световното първенство по вдигане на тежести се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава състезанието на Христо Христов, е RING, както и онлайн на VOYO. Можете да намерите информация и в спортната секция на Actualno.com!

