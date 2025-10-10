Войната в Украйна:

Не само световен рекорд в изтласкването: Насар постави още 2 рекорда, които останаха незабелязани

10 октомври 2025, 12:45 часа 179 прочитания 0 коментара
Не само световен рекорд в изтласкването: Насар постави още 2 рекорда, които останаха незабелязани

Новият стар световен шампион Карлос Насар покори повече от един рекорд на Световното първенство по вдигане на тежести 2025 във Фьоде. Кулминацията на вечерта за Насар бе световният рекорд в изтласкването в новата олимпийска категория до 94 кг, записвайки 222 килограма. Тежкоатлетът от Червен бряг обаче покори и още два европейски рекорда в категорията, в която ще се състезава в следващите три години до Лос Анджелис 2028.

Карлос Насар помете и два европейски рекорда

Новата олимпийска категория очакваше първите си световни рекорди, като за целта бяха поставени световни стандарти за покоряване. В изтласкването нормативът бе 221 кг, а Насар, който си гарантира световната титла с успешен опит на 219 кг, реши да атакува световния рекорд с опит на 222 кг. И се справи напълно очаквано, тъй като тази тежест е вдигана от родния щангист многократно през годините - както на състезания, така и на тренировки.

Насар с европейски рекорди в изтласкването и в двубоя

Този резултат от 222 кг закономерно се превърна и в европейски рекорд, като там стандартът за покриване бе 219 кг. Освен това Карлос Насар постави и още един европейски рекорд в двубоя. Той събра 395 кг, което бе с 1 кг повече от стандарта за европейски рекорд в категорията. Естествено, тези резултати автоматично стават и национални рекорди, но за Насар тепърва предстоят още състезания, на които да покаже далеч по-високи резултати.

Насар вече има 13 корекции на световни рекорди, но във Фьоде остана далеч от "чудото" в Кишинев от пролетта на 2025-а, когато размаза конкуренцията с убийствена преднина и тежести, каквито никой в категорията му не си е помислял да вдига.

Стефан Йорданов
