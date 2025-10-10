Войната в Украйна:

Насар изведе България до високо класиране сред нациите по медали от Световното във Фьоде

10 октомври 2025, 13:04 часа 429 прочитания 0 коментара
Насар изведе България до високо класиране сред нациите по медали от Световното във Фьоде

3-кратният световен шампион Карлос Насар отново заслужи да звучи "Мила родино" в негова чест, покорявайки световния връх във Фьоде. Тежкоатлетът от Червен бряг прослави България в света на щангите по време на Световното първенство 2025, спечелвайки световна титла със световен рекорд в изтласкването. Той заслужи два златни медала - един за изтласкването и един в двубоя, а по този начин постави България на високо място в класирането на нациите по медали.

България е в топ 6 на нациите на Световното първенство 2025

Със световната титла Насар изпрати България на 6-то място във временното класиране на нациите по медали. Страната ни се изравни с Индонезия, Норвегия и Турция, които също имат по едно златно отличие и нямат други "големи" медали (само от двубои, без отделни движения - б.р.). Всъщност с една световна титла са и Колумбия, Тайланд, Китай и САЩ, които са окупирали местата от 2-ра до 5-та позиция, но тези страни имат и други медали, което им дава предимство.

Страната ни е в топ 8 по общ брой медали с включени отличия от отделните движения

Иначе 21 държави от общо 87 нации са успели да се доберат до почетната стълбичка в двубоите на Световното във Фьоде. България фигурира високо и в класирането на нациите по общ брой медали - както от двубоите, така и от отделните движения. Там страната ни заема споделено 8-мо място с Норвегия - благодарение на двата златни медала на Насар в изтласкването и в двубоя, както и на среброто на Иван Димов в изхвърлянето в категория до 65 кг. Една нация обаче е отдавна недостижима по медали на Световното по щанги.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес