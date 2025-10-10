Насар изведе България до високо класиране сред нациите по медали от Световното във Фьоде

3-кратният световен шампион Карлос Насар отново заслужи да звучи "Мила родино" в негова чест, покорявайки световния връх във Фьоде. Тежкоатлетът от Червен бряг прослави България в света на щангите по време на Световното първенство 2025, спечелвайки световна титла със световен рекорд в изтласкването. Той заслужи два златни медала - един за изтласкването и един в двубоя, а по този начин постави България на високо място в класирането на нациите по медали.

България е в топ 6 на нациите на Световното първенство 2025

Със световната титла Насар изпрати България на 6-то място във временното класиране на нациите по медали. Страната ни се изравни с Индонезия, Норвегия и Турция, които също имат по едно златно отличие и нямат други "големи" медали (само от двубои, без отделни движения - б.р.). Всъщност с една световна титла са и Колумбия, Тайланд, Китай и САЩ, които са окупирали местата от 2-ра до 5-та позиция, но тези страни имат и други медали, което им дава предимство.

Страната ни е в топ 8 по общ брой медали с включени отличия от отделните движения

Иначе 21 държави от общо 87 нации са успели да се доберат до почетната стълбичка в двубоите на Световното във Фьоде. България фигурира високо и в класирането на нациите по общ брой медали - както от двубоите, така и от отделните движения. Там страната ни заема споделено 8-мо място с Норвегия - благодарение на двата златни медала на Насар в изтласкването и в двубоя, както и на среброто на Иван Димов в изхвърлянето в категория до 65 кг. Една нация обаче е отдавна недостижима по медали на Световното по щанги.