Войната в Украйна:

Започват обученията на учители, които ще подготвят бъдещите олимпийци

10 октомври 2025, 13:05 часа 312 прочитания 0 коментара
Започват обученията на учители, които ще подготвят бъдещите олимпийци

Стартираха обученията на учители, които да бъдат новите ръководители на школи за подготовка на талантливи ученици и бъдещи олимпийци, съобщава Министерство на образованието и науката (МОН). Инициативата е част от новата програма "Бъдеще за таланти", като целта е най-опитните и добри педагози да предадат своя опит, умения и подходи на работа на по-млади учители. Обученията стартираха в Националния STEM център, където министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави участниците за тяхната активност и отдаденост.

ОЩЕ: Близо 40% от отличниците у нас избират да учат в Софийския университет

"Важно е не само да продължим с добрата подготовка, но и да мотивираме още повече ученици да участват в състезанията, включително в общинските кръгове на олимпиадите", добави той.

За програмата

В обученията ще се включат 64 учители от всички области на страната, като първи със занятия стартираха преподавателите по информатика.

Те ще продължат до 14 октомври, а от 15 до 20 октомври ще са обученията за учителите по математика.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От големите области на страната – София-град, Пловдив, Варна и Бургас са включени по двама учители по предмет, а от останалите - по един.

Обученията са менторски и практико-ориентирани, които ще помогнат за по-високата професионална подготовка на преподавателите. Ще бъдат разработени и дигитални помагала, които ще са им полезни при провеждането на регионалните школи.

ОЩЕ: Министърът на образованието говори за включване и приобщаване в училище на 15 септември

През следващата година ще започнат и обученията за учители по природни науки - физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Тогава ще стартират и регионалните школи, в които могат да участват ученици от 5-и до 12-и клас с интерес към математиката, информатиката и природните науки. Ръководители на тези школи ще бъдат новите обучени учители.

"България може да бъде център за развитие на информационни технологии и изкуствен интелект, ако има какво с какво да задържим талантливите ни умове – с качествена подготовка, с висши и академични институти, с добри условия и подкрепа", каза още Вълчев.

ОЩЕ: Екраните, формализмът и мотивацията: Красимир Вълчев за проблемите в образованието

Всички заложени дейности ще се изпълняват по програмата "Бъдеще за таланти" с общ бюджет от 1.5 млн. лв. Освен подготовка на учителите, тя цели да открие и подкрепи повече талантливи ученици. Програмата съдейства за създаването на мрежа от национални и регионални школи за обучение на талантливи ученици в областта на математиката, информатиката и природните науки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Учители олимпийци Красимир Вълчев обучение
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес