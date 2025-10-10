Войната в Украйна:

Оставки на министри от кабинета: Желязков уверен, че не са дневен ред

10 октомври 2025, 13:26 часа 279 прочитания 0 коментара
"В политиката на Министерство на земеделието и храните има ясна и предвидима последователност. А това, че определени браншови организации имат искания, е повод за разговор, за диалог. Не мисля, че на този етап става въпрос за политически искания, а за търсене на повече чуваемост и диалог. В самите браншови организации се чуват различни мнения- едни подкрепят министъра, другите. Няма на дневен ред не стои оставка на който и да е министър".

Това коментира премиерът Росен Желязков при официалното откриване на реконструирания магистрален канал, част от напоителна система „Тракиец“ в Област Хасково. Рехабилитацията на съоръжението е финансирана по Програмата за развитие на селските райони.

Правителството изпълнява ангажимента си за правилното и навременно планиране и управление на водните ресурси. В следващите две години по Стратегическия план предстои приобщаването на близо милион декара земи за напояване, а по програмата с финансиране от държавния бюджет през следващите години площите ще достигнат до 2, 400 млн. дка. Това е много ясен знак за политиката на държавата – политика на приемственост за развитието на земеделието, за развитието на селското стопанство като един от основните отрасли на българската икономика.

Премиерът подчерта, че ролята на всяко управление на държавата е да успява да формулира политики и тяхното адекватно финансиране така, че те да водят до по-висока ефективност и ефикасност, по-висока конкурентоспособност на Европейския съюз. „Приобщаването на младите поколения към тази дейност и възможността за инвестиране в нови технологии в сектора са водещи, за да може пазарът в ЕС да ползва храни за всички граждани с качества, които нямат аналог в световен план. Най-качествените храни се консумират в Европейския съюз“, посочи Желязков.

В настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика са предвидени за земеделците в ЕС около 300 млрд. евро. Министър-председателят увери българските земеделци в това, че правителството вече работи и за следващия програмен период на ОСП. За да защити интересите на селскостопанските производители, правителството е предвидило и национални мерки, в т.ч. и целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в новите технологии - такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си. „Не само водата за напояване, но и питейната водата“, подчерта Желязков. Премиерът благодари на ЕК за доброто планиране на средствата и за вслушването в гласа на българските земеделци и селскостопански производители.

Откъде дойде оставката?

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов коментира, че секторът има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да бъде устойчив и конкурентоспособен. „Земеделските производители разчитат на стабилна подкрепа и ясни правила, които да им позволят да планират, инвестират и развиват стопанствата си. Именно поради това ръководството на Министерството на земеделието и храните продължава да поставя напояването като водещ приоритет в своята дейност“, каза Тахов.

Комисарят по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен, който също присъства на събитието, благодари на премиера и на българското правителство за доброто сътрудничество и за положените усилия в осигуряването на напояване на земеделските земи. Той посочи, че изменението на климата поставя огромни изпитания пред селското стопанство като периоди на засушавания, последвани от интензивни валежи. „Тези явления зачестяват и когато има напоителни съоръжения работата на земеделците се улеснява“, отбеляза Хансен в изказването си. „Искам да благодаря на българското правителство. С добро взаимодействие между националните власти и ЕК, вие можете да се справите с последствията от климатичните изменения“, допълни Хансен.

В отговор на журналистически въпрос за търсенето на отговорност за трагедията в курорта Елените премиерът Желязков заяви: "Това не може да остане безнаказано. Аз поемам ангажимент, че държавата с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието. Имаме натрупване на много елементи - на първо място намесата на на човека в тези места, в които природата е показала, че рано или късно може да покаже превъзходството си пред човека. Всичко се разглежда в момента - от градоустройствени планове, регулацията, строителството и всички човешки интервенции до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат много правилно адресирани и финансирани, за да не се допуснат подобни трагедии", категоричен бе той.

"Виждаме, че системата за ранно предупреждение сработи. Това доведе до много спасени човешки животи, отбеляза премиерът. Той допълни, че е имало много навременна реакция за спиране на трафика край Елените. Той можеше да бъде много сериозно засегнат от приливната вълна", добави премиерът Желязков.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
