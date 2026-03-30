БФБорба свиква общо събрание - ще има промяна в ръководството, но не на председателя

Българската федерация по борба свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои на 31 март. Дневният ред не включва избор на нов председател и нов Управителен съвет, тъй като Общото събрание е редовно. От опозицията протестират срещу Станка Златева и настояват за свикване на извънредно Общо събрание, където да се проведат нови избори, като предстои да стане ясно дали и кога ще се случи това. Иначе предстоящото редовно събрание все пак предвижда промяна в ръководството.

БФБорба ще има нов член на Управителния съвет

В дневния ред на Общото събрание се виджа, че в точка 4 е заложено "приемане на решение за избор на нов член на Управителния съвет. Причината е настъпила смърт на избрания за член на УС Стефан Николов. На Общото събрание ще трябва да се избере нов член на Управителния съвет, като за това ще гласуват делегатите на клубовете. Ето и как изглежда дневният ред на Общото събрание на БФБорба на 31 март:

Още: Скандално: Новиков и Милов в неведение дали ще бъдат допуснати до Европейското, ще разберат от Международната федерация

Точка 1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружение „Българска федерация по борба“ за периода от 01.01.2025г. до 31.12.2025г.

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „Българска федерация по борба" за 2025г.;

Точка 3. Приемане бюджета на Сдружение „Българска федерация по борба" за финансовата 2026r.;

Точка 4. Приемане на решение за избор на нов член на Управителния съвет на Сдружение „Българска федерация по борба", поради настъпила смърт на избрания за член на Управителния съвет Стефан Атанасов Николов;

Точка 5. Приемане на програма за дейността на „Българска федерация по борба“ периода 01.04.2026г. до 31.03.2027г.

Иначе все още не е ясно дали Кирил Милов и Семен Новиков ще бъдат допуснати до участие на Европейското първенство по борба, като това трябва да бъде решено след гласуване на Управителния съвет.

Още: Станка Златева не пада по гръб: "Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам"