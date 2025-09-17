Божидар Саръбоюков с равносметка след успеха на Световното по лека атлетика

Божидар Саръбоюков заяви, че е доволен от класирането си на пето място в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в Токио, но не и от резултата си. 21-годишният българин, който е европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025, завърши с 8.19 метра, като се доближи само на три сантиметра от личния си рекорд от 8.22 метра от 8 август 2023 година.

Той записа най-доброто класиране за българин в дисциплината на световен шампионат на открито от 26 години след сребърния медал на Ростислав Димитров в Севиля 1999.

“Очаквах състезанието да се получи по този начин. Бях сигурен, че тройката ще бъде някъде около 8.35 метра. Доволен съм много от петото място, не съм доволен от резултата си. За пореден път ще се повторя - знам на какво съм способен, знам, че съм много по-подготвен от годината, в която направих личния си резултат. Просто явно ми трябва още опит. Говорим за по-големите резултати. Виждам, че вече съм по-постоянен. Просто вече ми трябват много по-големи опити, ако искам да сбъдвам мечтите си", коментира Саръбоюков.

"На големите първенства рискът е много важен. Просто трябва да се рискува, да се скача на макс, дори и да има фаулове. Пак казвам - по-добре фаулове на големи резултати, отколкото малки резултати, които не са задоволителни", допълни той. Мисля, че ще си взема поука от грешките, продължавам напред, надявам се това да е едно от първите ми големи класирания”, добави Божидар Саръбоюков.