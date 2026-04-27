България има най-много европейски медали в борбата за всички времена, но изостава значително по титли

България е страната с най-много медали от европейски първенства по борба, показа справка на Actualno.com. На изминалото Европейско първенство 2026 в Тирана страната ни спечели общо 6 медала - 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови. Така България вече има общо 475 медала от европейски първенства в цялата си история (146 златни, 154 сребърни, 175 бронзови) - повече от всяка друга нация.

България изпреварва СССР и Русия по брой медали в Европа, но не и по титли

България има повече спечелени медали дори от сили като СССР и Русия, които имат съответно по 410 и 435 медала. И СССР, и Русия обаче имат значително по-голям брой европейски титли, заради което се котират по-високо във вечната класация на нациите. Русия е лидер в класацията с 242 златни медала, докато СССР е втора с 230 златни медала. България идва на трета позиция със 146 златни медала.

Руски борци спечелиха нови 8 титли, но те няма да отидат на сметката на Русия

Трябва да се отбележи, че в Тирана руски състезатели спечелиха общо осем европейски титли, но те няма да отидат на сметката на Русия, тъй като се състезават под неутрален флаг заради санкциите срещу руската федерация. Иначе на четвърто място в Европа сред нациите по медали за всички времена е Турция със 122 златни медала - на 24 зад България, като в Тирана южната ни съседка спечели две европейски титли.

Турция остави България извън топ 3 по медали в Тирана, като успя да спечели една европейска титла повече. За "лъвовете" злато спечели Кирил Милов, който до последно не се знаеше дали ще участва заради вътрешните противоречия с федерацията по борба. В крайна сметка той и Кирил Милов, който пък спечели сребро, бяха допуснати, за да донесат нови ценни отличия към богата история на българската борба.

