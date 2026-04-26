Падна още един рекорд в Батуми, който лиши България от златен медал

България си тръгва от Европейското първенство по вдигане на тежести за 2026 година с общо 14 медала - 6 от които златни. А златните отличия можеха да бъдат с едно повече, ако не бе един европейски рекорд в изхвърлянето в категория до 110 килограма. Там родният тежкоатлет Христо Христов записа отличен опит от 190 кг, но това не му бе достатъчно, за да се пребори за първото място...

Христов започна състезанието с успешен опит на 184 кг, а след това преодоля и 190 кг. Неговите конкуренти Гарик Карапетян от Армения и Луис Лауре от Белгия отговориха подобаващо - арменецът закова 183 кг, след това направи неуспешен опит на 189 кг, но в третия си опит вдигна 189 кг. Лауре пък тръгна със 185 кг, а след това също записа 190 кг във втория си опит, изравнявайки се с Христо.

В третия си опит Лауре взриви залата с европейски рекорд от 195 килограма. Христов веднага опита да му отговори с опит на 196 кг, но неуспешен. Така белгиецът грабна златото в отделното движение с европейски рекорд, докато Христов се задоволи със сребро. Българинът взе и бронз в изтласкването, за да може накрая да спечели бронзов медал и в двубоя.

Това бе и последният европейски рекорд при мъжете на шампионата. Иначе паднаха още два европейски рекорда при дамите в категорията над 86 кг, където Емили Кембъл от Великобритания направи европейски рекорд в изтласкването със 159 кг, както и европейски рекорд в двубоя с 276 кг.

