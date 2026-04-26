През ада до европейския връх: Кирил Милов разкри тайната, която го вдигна след поредицата от жестоки удари

Европейският шампион по борба Кирил Милов даде интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ.

„Емоциите са доста силни, защото успях да защита титлата си. Толкова много хора ми писаха, че дори не мога да отговоря на всички. И се радвам, че успях да защита титлата си. Винаги гледам за най-високото стъпало, давам максимум от себе си и се радвам, че този път също успях да спечеля титлата“, каза Милов след завоюваната европейска титла.

„Беше много трудна година, защото за всеки един професионален спортист, когато не участва дълго време на големи турнири, не е добре. Но, дисциплината ми помогна да тренирам всеки ден, защото мотивацията е временна. Тогава идва дисциплината и трябва да знаеш, че всеки ден трябва да даваш максимум от себе си, защото ако имаш този шанс, който имах сега, трябва да направиш всичко възможно, за да го хванеш и да го реализираш. И се радвам, че успях. Няма спортист, който да няма тежки моменти, но пак казвам, давал съм максимум от себе си всеки ден и се радвам, че имах шанса да спечеля отново титлата“, анализира борецът пред БНТ.

„Мога да кажа, че това състезание е едно от най-добрите ми представения, според моите виждания за борба, защото не съм допуснал нито една фатална грешка, която да може да ми попречи. На предишните състезания успях да допусна грешки и след това пак да върна точки, докато този път успях тактически да подредя срещите, да се сборя добре и се радвам за което“, каза още той.

„Ние с момчетата сме постоянно заедно, независимо дали сме тренирали заедно. Ние си комуникираме, ние сме приятели и в живота, не само в спорта. Подкрепяме се с каквото можем. Атмосферата беше много добра, момчетата ме подкрепят и се радвам за това“, допълни Кирил Милов.