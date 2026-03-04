Гордост! Цанко Цанков стана световен шампион

Българинът Цанко Цанков стана световен шампион на 450 метра свободен стил на Световното първенство по зимно плуване в Оулу, Финландия. Българският състезател не остави шансове на конкурентите и спечели безапелационно с време 5:16.86 минути.

Световна титла за Цанко Цанков на Световното по зимно плуване

Втори остана италианецът Егор Тропеано с изоставане от близо 8 секунди след българина. Общо 83-има участници стартираха в дисциплината. Цанко Цанков постави и абсолютен световен рекорд с времето си, ставайки най-бърз в историята.

Цанков спечели и сребро вчера на 200-метровата дистанция вчера от шампионата във Финландия. В началото на годината Цанко Цанков спечели няколко медала и от Световната купа в Гдиня.