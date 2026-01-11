Хегемонията на Киплимо продължава - смаза конкуренцията за нова световна титла в кроса

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Угандиецът Джейкъб Киплимо продължи хегемонията си в кросовите бягания в леката атлетика, спечелвайки трета поредна световна титла при мъжете. Той смаза конкуренцията на Световното първенство по крос кънтри в Талахаси (САЩ), изпреварвайки втория Бериху Арегави (Етиопия) с невероятните 18 секунди, спечелени в рамките на последната обиколка. Така Киплимо отново затвърди статута си на един от най-големите бегачи на дълги разстояния от своето поколение.

Арегави отново трябваше да се задоволи със среброто в индивидуалното класиране, но получи утеха, като доведе Етиопия до златото в отборното състезание. Даниел Ебенйо от Кения спечели бронзов медал в индивидуалното класиране зад Арегави. А Киплимо отново се състезава в свой стил - остави първите километри на конкурентите си, а после пое контрола с унищожителни последни километри, на които никой нямаше отговор.

Киплимо пресече финалната линия за 28:18 и стана четвъртият мъж в историята, спечелил три поредни световни титли по крос-кънтри, равнявайки се на постиженията на Джон Нгуги, Пол Тергат и Кенениса Бекеле. Победата му бележи и най-голямата преднина в състезанието при мъжете от 2007 г. насам.

THREE IN A ROW 👑👑👑



🇺🇬’s Jacob Kiplimo cruises with ease to his third consecutive win at the #WorldCrossCountry Championships 🤩



🇪🇹’s Berihu Aregawi takes silver for the third time and 🇰🇪’s Daniel Simiu Ebenyo completes the podium with bronze 🥉 pic.twitter.com/FTf1iPZy21 — World Athletics (@WorldAthletics) January 10, 2026

"Не очаквах да спечеля, но бях щастлив да пресека финалната линия пръв за трети пореден път", каза Киплимо след състезанието. "Трасето беше наистина хубаво. Щастлив съм за златото си, но и за отбора. Ключът към успеха ми е постоянството в тренировките и вярата в това, което правиш", сподели още Киплимо, който атакува световния рекорд на маратон в Чикаго през 2025-та.

Девет африканци и един европеец в топ 10 на Световното по крос

От европейските състезатели най-напред се класира европейският шампион по крос Тиери Ндикумвенайо, който е роден в Бурунди, но представлява Испания. Той завърши на 8-ма позиция, като пред него имаше трима етиопци, двама кенийци и двама угандийци. Всъщност Ндикумвенайо бе единственият състезател извън Африка в топ 10, тъй като на девето и десето място също се класираха кениец и угандиец.

Следващият европеец бе Ян Шруб от Франция, който финишира 11-ти, докато неговият сънародник и световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие завърши на 15-та позиция.

Автор: Стефан Йорданов

