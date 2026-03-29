Исторически ден! Зографски изравни един национален рекорд и подобри друго върхово постижение на България

29 март 2026, 15:02 часа 116 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-добрият български състезател в ски скоковете Владимир Зографски изравни националния рекорд на страната ни! Той се приземи на 215 метра във финалния кръг на Световната купа по ски скок при мъжете в Планица (Словения). В първия си опит родният представител записа 206 метра и получи оценка общо 374.1 точки, която му отреди 26-а позиция. Освен това в крайното класиране Зографски може да се похвали с най-добрият резултат за българин със своето 20-о място с 415 точки.

Зографски с 215 метра

Иначе норвежецът Маруис Линдвик спечели последното състезание за сезона Двукратният олимпийски медалист записва девета индивидуална победа в кариерата си. Той записа скокове от 238.5 и 231.0 метра, събирайки общо 459.5 точки. Носителят на Световната купа и представител на домакините Домен Превц остана втори с 453.9 точки след скокове от 240.5 и 229.5 метра.  Третото място днес бе за Йохан Андре Форфанг от Норвегия, който събра 441.3 точки (232.5 и 219.5 метра).

Владимир Зографски

Превц, който вече си беше осигурил Световната купа, оглави крайното класиране с 2148 точки, пред Рьою Кобаяши (Япония) с 1194 и Даниел Чофених (Австрия) с 1159 точки. Владимир Зографски записа най-доброто класиране на българин със своето 20-о място с 415 точки. Малкият кристален глобус в ски полетите стана притежание също на Домен Превц, който събра 425 точки, следван от австриеца Щефан Ембахер с 294 и норвежецът Форфанг с 250 точки. Зогафски се нареди 35-и с 11 точки. Словенецът Домен Превц оглави и подреждането за веригата „Планица 7“ с 1525.6 точки, пред Линдвик с 1499.0 и Чофених с 1470.0 точки. Владимир Зографски завърши на 38-а позиция в това класиране с 542.7 точки.

Джем Юмеров
Владимир Зографски Ски скокове
