Ярослава Магучих записа едва 1.96 метра в Токио, отказа се на 2 метра (ВИДЕО)

Световната рекодьорка в скока на височина Ярослава Магучих записа едва 1.96 метра на турнир в Токио от Световния атлетически тур със "Златен етикет". Украинката, която миналата година подобри световния рекорд на Стефка Костадинова, не успя да премине 2-метровата бариера, но резултатът ѝ бе достатъчен, за да спечели състезанието. Тя остана на 14 сантиметра от световния си рекорд от 210 сантиметра.

Олимпийската шампионка Ярослава Магучих продължава да трупа победи през сезона, но и трудно се доближава до големи височини в сектора. Преди дни Магучих постави нов личен резултат за сезона - и отново с малко над 2 метра. След поставения световен рекорд през 2024-а украинката не успява дори да се доближи до такива височини.

В Токио Магучих направи един опит и на височина от 2.00 метра, но неуспешен, а след това прекрати състезанието си. "Доволна съм от състезанието. Разбира се, резултатът не е добър, но съм доволна, защото тялото ми не беше готово да скача високо днес", заяви украинката след състезанието в Токио.

Припомняме, че в началото на годината Магучих скочи едва 195 см на Световното първенство в зала и не успя да грабне световната титла. Тя ще се надява на "поправка" на Световното първенство на открито през есента, което ще се проведе в Токио.

