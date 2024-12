Кобрата ще почака: Ето кой е потенциалният следващ опонент на Олександър Усик (ВИДЕО)

Голямата боксова звезда на България Кубрат Пулев ще трябва да почака за евентуален двубой срещу абсолютния шампион в тежка категория Олександър Усик. Въпреки че е носител на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA), на дневен ред пред Усик стоят други варианти за съперник. Един от тях е Даниел Дюбоа, който изглежда като най-възможен сценарий за следващ опонент на украинския безспорен шампион.

Късно снощи Усик защити световния връх в тежка категория, записвайки нова победа над Тайсън Фюри. Един от поясите на Усик е този на WBA, където регулярен шампион е Кубрат Пулев. На хартия Кобрата може да получи мач за супертитлата на WBA, която е притежание на Усик, но на практика това изглежда като малко вероятен сценарий, тъй като има далеч по-сериозни кандидати от него.

Един от тях е Дюбоа, който снощи се качи на ринга след мача на Усик и Фюри, за да поздрави украинеца, но и за да поиска реванш. "Добре свършена работа тази вечер. Бог да те благослови, но аз искам своя реванш. Нека го получа! Хайде", каза Дюбоа, който грабна микрофона от водещия и застана пред объркания Усик. Британецът загуби от Усик през 2023-а, но твърди, че е бил ощетен в битката, а сега има във визитката си и победа над Антъни Джошуа.

Усик, който не се слави с отличен английски език, даде признаци, че би се изправил отново срещу Дюбоа. "Организирайте ми бой с Даниел Дюбоа. Много ви благодаря. Готов съм. Следващата битка, няма проблем. Сега се прибирам вкъщи, за да си почина малко, но съм готов", сподели украинецът, който вече има 23 победи и 0 загуби на професионалния ринг. Припомняме, че той бе абсолютен шампион и в полутежка категория, а освен това е и олимпийски шампион от Лондон 2012.

Интересното е, че Кобрата предсказа победата на Усик срещу Фюри.

