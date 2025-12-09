Кубрат Пулев има идеалната възможност да се пенсионира сега - и не трябва да я изпуска

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Остават броени дни до боксовия мач, който цяла България очаква. Този петък, 12 декември, най-добрият роден боксьор сред професионалистите Кубрат Пулев ще излезе на ринга, а този двубой може да се окаже необикновен. Кобрата ще защитава регулярната си титла, която завоюва в края на миналата година, срещу руснака Мурат Гасиев на галавачер в Дубай. Откакто спечели поясна на WBA, българинът бе спряган за редица топ претенденти, както и за двубой за "истинската" титла, но тези варианти изглеждат леко нереалистични за родния боксьор, който вече е на 44 години.

Пулев - Гасиев: Това ли е последният мач на Кобрата?

На 7 декември 2024 година Кубрат Пулев се изправи на ринга срещу Махмуд Чар пред родна публика и завоюва регулярната световна титла на боксовата асоциация WBA. Още на следващия ден Чар предизвика българина на реванш, а той не се поколеба да приеме и техните представители започнаха да се договарят за втора среща. Чар обаче даде положителна проба за допинг, която оспорва, и няма право да участва. Тогава дойде предложение, което щеше да върне Кобрата в истинската битка.

В началото на март месец стана ясно, че следващата битка на Пулев ще бъде срещу 13 години по-младия от него Фабио Уордли. Британецът е непобеден на професионалния ринг и определян за №1 от WBA в тежка категория. Представителите на двете звезди имаха месец да договорят битката, но така и не се стигна до разбирателство и двубоят отпадна. Тогава от асоциацията наредиха на Кобрата да защити титлата си срещу действащия носител на "златната" титла на WBA - Майкъл Хънтър.

Планът на асоциацията бил да се организира турнир между четирима боксьори, които да се срещнат по пътя към двубой с абсолютния световен шампион в тежка категория. Победителят от мача между Фабио Уордли и Джъстис Хуни да се изправи срещу Кобрата или Майкъл Хънтър, а спечелилият този мач става задължителен претендент за "супер" титлата, която е собственост на Олександър Усик. И този път обаче не се стигна до разбирателство между двата лагера и мачът Пулев - Хънтър отиде на търг.

Търгът, проведен на 27 май, бе спечелен от легендарния промоутър Дон Кинг с оферта от 1,1 милиона долара. Тогава се реши, че срещата между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър ще се състои на 23 август 2025 година на американска земя. Споразумение отново липсваше, а междувременно Хънтър прекрати съвместната си работа с Кинг. След това дойде новината, че американецът ще се бие със сънародника си Джарел Милър на 11 септември в Лас Вегас. След това на 15 август Дон Кинг излезе с дълго изявление, в което категорично заяви, че двубой ще има на 11 септември, но и тази уговорка пропадна.

След огромна суматоха - уговориха защита на титлата на Пулев

След това от WBA наредиха на Пулев да защитава титлата си срещу Моузес Итаума. 20-годишният боксьор, смятан за следващото голямо име в спорта, също е непобеден на професионалния ринг с 13 победи в 13 мача. Оказва се обаче, че Пулев и неговият щаб вече са били уговорили двубой с друг съперник - Мурат Гасиев. Така и до днес, българинът ще се качи на ринга срещу 32-годишния руснак този петък.

И тук идва големият въпрос - това ли е последният път, в който ще видим Кубрат Пулев на ринга? Мнозина съзряха в тази среща последния мач на българина по редица причина. Логично, на първо място е възрастта. Пулев е далеч от най-силните си дни от и макар, че той неведнъж е казал, че се чувства все по-млад, годините си казват думата. На 44-годишна възраст става все по-трудно да се бориш с младото поколение, което изгрява с бясна скорост и нови сили. Също така евентуален следващ двубой би бил най-рано, когато той е на 45. Боксьори като Антъни Джошуа, Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър вече заговориха за пенсия... а Пулев е по-възрастен от тях.

Сега ли е точният момент за пенсия?

Наскоро Кобрата заяви, че "побеждава Гасиев и чака Олександър Усик". И нека приемем, че може да победи руснака - от там накъде? Потенциална битка с Усик за "истинската" титла не би се състояла поне в следващите 2 години. Украинецът тепърва трябва да защитава останалите си пояси, а и промоутърът му е коментирал подобен двубой като възможност в неблизкото бъдеще. Освен това боксьор като Усик може да се бие, с когото пожелае и едва ли ще избере Пулев от финансова гледна точка. 45-годишен претендент без глобален маркетингов потенциал не звучи добре за супершампиона и едва ли ще бъде включен въобще в сметките.

Казано по този начин, звучи логично мачът с Гасиев да е последен за Кубрат Пулев. Логично и за самия него. Освен че ще припечели прилична сума от двубоя, той ще има възможността да сложи край на кариерата си с достойнство. Първо няма да "гони невъзможен" мач с Усик, а пък съперник от класата на Гасиев е достатъчно силен, за да се гледа на Кобрата с уважение, независимо от развоя на двубоя в Дубай в петък. По тази причина Пулев, който несъмнено е най-добрият ни професионалист в историята, има идеалната възможност да се пенсионира... и може би не трябва да я изпуска.

Автор: Дария Александрова

