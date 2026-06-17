KWIAT е официален партньор на шампионките на България от ФК Лудогорец

Българският семеен бранд за очила KWIAT обявява началото на партньорство с женския отбор на ФК Лудогорец – шампион на България за сезон 2025/26. След спечелването на първата шампионска титла в историята на отбора и класирането за UEFA Women's Champions League 2026/27, женският отбор на Лудогорец привлече вниманието на KWIAT. Именно шампионският успех на жени постави началото на това партньорство.

Зад успеха стоят старши треньорът Христос Доков, който ръководи развитието на отбора на терена и директор на девически и женски футбол Силвия Радойска – една от водещите фигури в развитието на женския футбол в България.

За KWIAT това сътрудничество е израз на убеждението, че успехът заслужава да бъде забелязан, подкрепян и насърчаван.

„Когато един отбор достигне върха в България и спечели правото да представя страната в UEFA Women's Champions League, това заслужава признание. Решението за създаването на това партньорство е пряко свързано с успеха на момичетата от Лудогорец“, споделя Едита Цветков от KWIAT.

Доколкото ни е известно, сред участниците в UEFA Women's Champions League 2026/27 ФК Лудогорец е единственият клуб, при който именно успехът на женския отбор е довел до самостоятелно създадено партньорство с бранд за очила.

Партньорството ще включва съвместни комуникационни инициативи и публични активности, насочени към популяризирането на женския футбол, спорта и активния начин на живот.

Като част от партньорството всяка футболистка от шампионския отбор премина през индивидуална среща с персонален стилист на очила от екипа на KWIAT. Целта беше не просто избор на модел, а намиране на очила, които най-добре отразяват индивидуалността на всяка от шампионките – още едно доказателство, че зад силния отбор стоят различни личности със собствен характер, стил и перспектива. Най-предпочитани се оказаха моделите със зелени поляризирани стъкла, вдъхновени от цветовете на клуба и превърнали се в естествен избор за много от футболистките.

Модел очила: KS CH 9106 D

Модел очила: KS CH 9090 A

Модел очила: KS CH 9139 E

Кампанията ще премине под мотото: „Победата променя перспективата!“/ Victory Changes Perspective

В KWIAT вярваме, че очилата са много повече от аксесоар. Те са част от начина, по който виждаме света. А когато дойде победата, се променя не само това, което виждаме, а и перспективата, през която гледаме към бъдещето.

Зад историческия сезон стоят не само треньорският щаб и ръководството на клуба, но и футболистките, които извоюваха първата шампионска титла.

Шампионски състав на Лудогорец Жени - сезон 2025/26:

Футболистки: Мартина Илиева (88), Габриела Генова (13), Бианка Демирова (3), Нора Димитрова (5), Теодора Тодорова (22), Тереза Попова (8), Александра Василева (11), Зейнеб Мехмед (28), Силвия Кефалова (6), Татяна Радоева (66), Ванеса Гайдек (12), Моника Бориславова (4), Никол Бояджиян (7), Ивайла Полихронова (9), Виктория Генова (10), Надежда Иванова (19), Ева Атанасова (30), Вероника Гоцева (32), Мелинда Тодорова (77), Виктория Цветкова (96), Ив Дескова (17), Мариела Петрова (71), Полина Демирова (73), Моника Балиова (78) и Юлия Агуадо (99).

Щаб: Старши треньор: Христос Доков, Помощник-треньор: Росен Маринов, Треньор на вратарите: Добрин Добрев, Кондиционен треньор: Детелин Маслов, Лекар на отбора: д-р Ивайло Якимов, Директор женски и девически футбол: Силвия Радойска, Административни мениджъри: Преслава Радкова и Стела Симеонова.