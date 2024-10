Млада италианска алпийка загина при тежък инцидент на тренировка (СНИМКИ)

Младата надежда на италианските алпийски ски Матилде Лоренци загина след падане по време на тренировка, съобщиха от Министерството на отбраната на Италия.

19-годишната Лоренци е паднала при скока Граванд на пистата във Вал Сеналес в Южен Тирол. Скиорката е ударила главата си и въпреки бързата намеса на медицинския екип, е починала, посочват медиите в Италия.

"Министерството на отбраната и министър Гуидо Крозето изказват най-дълбоките си съболезнования на семейството и колегите на ефрейтор Матилде Лоренци", написаха от министерството в социалната мрежа Х. Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), както и премиерът на страната Джорджа Мелони също изказаха най-дълбоките си съболезнования след трагичната загуба на скиорката.

От Италианската ски федерация нарекоха гибелта на младата състезателка "трагедия за целия италиански спорт".

През миналата година Лоренци се нареди на шесто място в спускането по време на световното първенство за юноши и девойки. Тя има и стартове за Европейската купа.

