МОК се съобрази с указ на Тръмп и взе решение за транссексуалните жени на олимпийските игри

Транссексуалните жени вече няма да имат право да се състезават на олимпийски игри, след като Международният олимпийски комитет (МОК) прие нови разпоредби. Те отговарят на указа на американския президент Доналд Тръмп относно дисциплините при дамите на Лос Анджелис 2028. Така в състезанията ще останат само биологични жени, като полът ще се потвърждава чрез еднократен SRY скрийнинг. Целта е да се защити женския спорт, отбелязват от МОК.

Без транссексуални жени на олимпийски игри

"Допустимостта в женските категории на Олимпийски игри или други турнири, организирани от МОК, включително в индивидуалните и отборни спортове, вече е ограничена само за биологични жени", пишат от централата и добавят, че полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг".

Новата разпоредба, описана в документ от 10 страници, ще "защитава справедливостта, безопасността и почтеността в женския спорт", пишат още от МОК.

Още: Жената, която пренаписа историята на хокея и НХЛ

Олимпийският комитет и неговият президент Кърсти Ковънтри настояваха за приемането на ясна и конкретна политика за транссексуалните жени в спорта, вместо да оставят решението на спортните федерации в отделните дисциплини. Леката атлетика, плуването и колоезденето взеха именно тези мерки още преди Париж 2024 и не допускаха транссексуални жени на Олимпиадата.

В документа МОК уточнява, че хората, родени с мъжки полови белези, имат физическо предимство, което не може да бъде загубено.

В документа МОК уточнява, че хората, родени с мъжки полови белези, имат физическо предимство, което не може да бъде загубено.