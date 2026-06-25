Най-важните новини за деня: 25 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 юни 2026 г.

КОЙ ПОЕМА УДАРA ОТ БЮДЖЕТА НА РАДЕВ? КОМЕНТАР НА ЕЛЕНА ДАРИЕВА (ВИДЕО)

Очевидно реформите се отлагат, очевидно не се пипа държавната администрация. Ще има само трошица възмездие по отношение на осигуровките.

АБСУРД, ПАРАДОКС, НИЩО НЕ СЪОТВЕТСТВА: ИКОНОМИСТИ ПОДКРЕПИХА ACTUALNO.COM ЗА КАШАТА НА ДОНЕВ С БЮДЖЕТ 2026

"Отчайваща демонстрация на страх, нулеви реформи. Нямаше нужда от такъв бюджет" – това заяви икономистът Никола Янков. Накратко защо смята така – няма такава криза в България, че да трябва да натрупаме 6% бюджет – нито война, нито мигрантска криза, нито природни бедствия.

ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КАРТОФИ, ЦИТРУСИ: ЦЕНИТЕ ВЪВ ВИЕНА И СОФИЯ - ПОЕМЕТЕ ВЪЗДУХ (СНИМКИ)

2,19 евро за килограм банани. 2,39 евро, ако са био – това са актуални цени към 20-ти юни, 2026 година, не къде да е, а в австрийската столица Виена, видя репортер на Actualno.com. Всички посочени в материала цени за Виена са от търговската верига Spar. В София цените на жълтия плод се движат в диапазон около 1,50 евро до 1,90 евро, но може и да е доста по-евтино при промоция – под 1,20 евро. Според световноизвестната платформа Numbeo, която събира данни за жизнения стандарт и разходите кажи-речи навсякъде по света, месечно във Виена ти трябват около 1070 евро, за да преживееш – но само ако не си под наем. С наема вече сумата скача на около 2100 евро. А средната брутна заплата в Австрия сега се движи между 3650 до 3930 евро на месец по данни на българската специализирана компания Euro-Tax, която съдейства на работили в Германия и Австрия български граждани за възстановяване на надвзети данъци. За сравнение, средната брутна заплата в България е около 1400 евро.

"НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ТЕЗИ СГРАДИ ДАЛИ СА ЗАКОННИ": ВАРНЕНСКИЯТ КАДАСТЪР ЗА "БАБА АЛИНО"

Функциите по закон на нашата служба са регистриращи, докато строителният контрол е органът, който контролира. Това заяви отстраненият ръководител на Варненския кадастър инж. Красимир Божкова – за момента тя губи в съда обжалване на отстраняването си. По думите ѝ, първи регистрации в кадастъра е направено през 2023 година: "Имаше всички необходими документи, включително удостоверния за търпимост".

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ТИХОМЪЛКОМ ЗАКРИВАТ КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА

Ще бъде изготвен проект за законови промени, с които да бъде закрита Комисията по досиетата. Това е записано в проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., публикуван от Министерството на финансите, където предложението е включено в преходните и заключителните разпоредби.

ЕВТИМ МИЛОШЕВ УВОЛНИ ДИРЕКТОРА НА НДК - АНДРИЯНА ПЕТКОВА-ТАТАРОВА

Министърът на културата Евтим Милошев съобщи, че освобождава от поста директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Петкова-Татарова. Това стана по време на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

СЛЕД РОБОТА-СЪВЕТНИК В МС: АЛБАНИЯ Е ПЪРВАТА ДЪРЖАВА С AI МИНИСТЪР. БЪЛГАРИЯ ЛИ ЩЕ Е ВТОРАТА?

България стъпва на пътя на внедряването на изкуствения интелект в държавната администрация и първата такава стъпка беше направена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който постави началото на първия у нас неформален консултативен съвет, съставен изцяло от роботи с изкуствен интелект.

КС УДАРИ РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА СЪВЕТА ЗА МИР НА ТРЪМП

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционно решението на Народното събрание, с което депутатите задължиха Министерския съвет да внесе за ратификация договора за Съвета за мир.

РАДЕВ ПОИСКА МИР ЗА 250-ТЕ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ В УКРАЙНА, НО ОТНОВО НЕ ПРИЗОВА РУСИЯ ДА СПРЕ ВОЙНАТА (СНИМКИ, ВИДЕО)

"Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване", заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и финансови институции, както и на бизнеса, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната.

ЗЕЛЕНСКИ ПОЧНА ДА ПОБЕЖДАВА ПУТИН: ТРЪМП ВЕЧЕ ГО ОСЪЗНАВА И ПРИЗНАВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Доста добре се справя, независимо как ще погледнеш. Той е смел, той има страхотни оръжия и оборудване, има страхотни бойци". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос за украинския си колега Володимир Зеленски, като питането беше следното: "Обичате победителите – мислите ли, че Зеленски побеждава".

БЕНЗИНЪТ В РУСИЯ СТАНА ПО-СКЪП, ОТКОЛКОТО В БЪЛГАРИЯ (ВИДЕО)

Русия отбеляза най-голямото седмично повишение на цените на бензина за последните 20 години, съобщава Bloomberg. Скокът, съчетан с недостиг на гориво и паника на пазара, беше предизвикан от успешните удари на украинските дронове по редица нефтопреработвателни заводи. Според Федералната статистическа служба на Руската федерация средните цени на бензина са се повишили с 3% само за една седмица – от 16 до 22 юни, достигайки 71,20 рубли (0,95 долара/0,84 евро) за литър. Това е най-големият седмичен скок в цените на горивото на вътрешния пазар поне от 2006 г. насам.

ИРАН УНИЖИ АМЕРИКАНСКАТА ВОЕННА МОЩ

Както критиците, така и верните поддръжници на "сделката" на Тръмп - неясно споразумение, тъй като ключови моменти остават неясни - внимателно избягват всякакво споменаване на решаващия фактор, довел до отхвърлянето на друга война между САЩ и Иран, пише Un Herd.

СРУТЕНИ СГРАДИ И ПРОГНОЗА ЗА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ: ДВЕ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ РАЗТЪРСИХА ВЕНЕЦУЕЛА (ВИДЕА)

Две последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, като нанесоха щети на сгради в столицата Каракас и обезпокоиха учените, които предупредиха, че вследствие на трусовете може да има голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна. Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.